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دارة الملك عبدالعزيز تشارك ب ” بيتاجيللي ” و ” بيشا” و ” فيلبي ” في ملتقى ألوان السعودية السابع

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دارة الملك عبدالعزيز تشارك ب ” بيتاجيللي ” و ” بيشا” و ” فيلبي ” في ملتقى ألوان السعودية السابع

دارة الملك عبدالعزيز تشارك ب ” بيتاجيللي ” و ” بيشا” و ” فيلبي ” في ملتقى ألوان السعودية السابع
http://almnatiq.net/?p=667661
المناطق_الرياض

خصصت دارة الملك عبدالعزيز مشاركتها هذا العام في ملتقى ألوان السعودية السابع 2018 م الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ، وذلكبعرض صور لثلاثة من أشهر المصورين الأجانب الذين التقطوا صوراً مختلفة داخل المملكة العربية السعودية منها صور للحياة الاجتماعية من أسواق ومبانِ ومعالم وشوارع ومهن وأزياءملبوسة وتراث وغيرها، حيث يعرض جناح الدارة في الملتقى الذي ينطلق عصر اليوم الاربعاء على أرض المؤتمرات والمعارض بالرياض أكثر من (50) صورة تمتلك الدارة حقوقها الفكرية ضمن مشروعها المستمرفي إنشاء أرشيف وطني كبير ،وتراوحت الصور المشاركة بين الأبيض والأسود والملون ، وبين التصوير التوثيقي الصارم وبين التصوير شبه ” الاحترافي ” الذي يعتمد زاوية اللقطة المختلفة ، ما يعبر عن مراحل تاريخية متفرقة للمكان وإنسانه ومكوناته.

واختارت دارة الملك عبدالعزيز لهذا الغرض نماذج من صور كل من : الإيطاليين  إيللوبيتاجيللي الذي تولى إدارة قسم التصوير في شركة أرامكو في بداية السبعينيات الميلادية  ، وأنجلو بَيْشا ، والرحالة البريطاني المعروف عبدالله فيلبي ، حيث تمكن الثلاثة من التقاط أكبر عدد من الصور للحياة العامة والخاصة السعودية ضمن أعمالهم الفنية الخاصة أو كتاباتهم التوثيقة كما عند الشهير فيلبي .

كما يعرض الجناح الخاص بالدارة عددا من الكاميرات التذكارية القديمة صنعت في دول مختلفة مثل روسيا واليابان وإيطاليا وألمانيا وأمريكا وهولندا ومشغلات بكرات سينمائية ومشغل اسطوانات وأجهزة لتكبير السلايدات من خرائط وصور ومشغلات بكرات صوتية بعضها يعود تاريخ صنعه إلى أواخر الخمسينيات الميلادية وتهدف الدارة من ذلك إلى عرض تاريخي للكاميرا الفوتوغرافية والمشغلات الصوتية والصورية القديمة بصفته جزءاً من تاريخ التصوير في المملكة العربية السعودية والحفظ والعرض الصوتي .

 

 

 

 

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