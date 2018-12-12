الأمير فيصل بن خالد يرأس الاجتماع الأول لهيئة تطوير منطقة عسير

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أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسيررئيس هيئة تطوير منطقة عسير , على أهمية العمل التكاملي بين الجهات الحكومية بالمنطقة وهيئة تطوير منطقة عسير لما يحقق الأهداف المرجوة لدفع مسيرة التنمية في منطقة عسير منوهاً سموه بأهمية تبادل الخبرات والتجارب التي سيكون من شأنها التطوير وتقديم كافة الإمكانيات لتقديم المزيد من الجهد العطاء والإنجاز في سبيل النهوض بمنطقة عسير في كافة المجالات .

جاء ذلك خلال ترؤس سموه في قاعة الاجتماعات بالإمارة اليوم، الاجتماع الأول لمجلس هيئة تطوير منطقة عسير, بحضور صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة نائب رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة عسير, رئيس اللجنة التنفيذية ومعالي المستشار بالديوان الملكي المهندس إبراهيم السلطان رئيس مكتب دعم هيئات التطوير, وأعضاء اللجنة التنفيذية بالهيئة .

واطلع سمو أمير منطقة عسير خلال الاجتماع على عرضا عن سير العمل في المرحلة التأسيسية للهيئة , كما استعرض أعمال الهيئة في مشروع اعداد الرؤية والتوجه الإستراتيجي ومبادرات التطوير والبناء المؤسسي, بالإضافة إلى جهود الهيئة في استعادة وتطوير الجانب العمراني بمنطقة عسير إلى جانب استعراض الميزانية التقديرية للهيئة .

كما اطلع سموه خلال الاجتماع على الأهداف الإستراتيجية للهيئة والتي تأتي في مقدمتها قيادة التنمية المتوازنة والمتكاملة والمستدامة لمنطقة عسير وفق المهام الممنوحة لها , وتحديد المعايير والسياسات العامة للتنمية والتطوير , بالإضافة إلى مهام وأعمال الهيئة التي تركز على التخطيط والتطوير الشامل لمنطقة عسير في كافة المجالات , وتوفير احتياجات المدن من الخدمات والمشاريع والمرافق العامة .

وفي نهاية الاجتماع قدم سمو أمير منطقة عسير شكره وتقديره لنائب رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة عسير رئيس اللجنة التنفيذية الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز , والأعضاء , متمنيا لهم المزيد من التوفيق والنجاح لكل ما من شأنه الارتقاء بمنطقة عسير في كافة المجالات .