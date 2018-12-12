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الأمير سعود بن نايف : الإنجاز يمثل خطوة ناجحة في مسار تسويق تراث الأحساء

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بمناسبة اختيار الأحساء عاصمة للسياحة العربية 2019

الأمير سعود بن نايف : الإنجاز يمثل خطوة ناجحة في مسار تسويق تراث الأحساء

الأمير سعود بن نايف : الإنجاز يمثل خطوة ناجحة في مسار تسويق تراث الأحساء
http://almnatiq.net/?p=667667
المناطق_الأحساء

رفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أيده الله، وسمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله بمناسبة اختيار الأحساء عاصمة للسياحة العربية 2019.

وقال سموه ما تزال واحة الأحساء تسجل نجاحاتها المتتابعة في تحقيق المكانة والحضور التراثي والسياحي على المستوى الإقليمي والعالمي، فبعد إعلان تسجيلها ضمن قائمة التراث الإنساني العالمي باليونسكو يتم اختيارها اليوم عاصمة للسياحة العربية لعام 2019، ويأتي ذلك في ظل ما تلقاه مشروعات الواحة التنموية من رعاية واهتمام من لدن القيادة الرشيدة أيدها الله، وما تقدمه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني من جهود مشكورة،

كما يمثل هذا الاختيار المستحق إنجازًا جديدًا للعمل الدؤوب الذي تقوم به القطاعات المختلفة لتحقيق الاستثمار الأمثل لما تمتلكه واحة الأحساء من موروث تاريخي وعلمي وثقافي عريق، وموقع استراتيجي هام جعل منها منارة حضارية وتراثية جاذبة.

وأضاف سموه أن هذا الإنجاز يمثل خطوة ناجحة في مسار تسويق تراث الأحساء، وتعزيز جدارتها بأن تكون محط أنظار العالم، وإحدى نقاط الجذب السياحي، وهو ما يتطلب من الجميع تنسيق الجهود، والتظافر لتعزيز منظومة العمل التنموي والتطويري من جميع الجهات والأفراد، وفي شتى المجالات، وتسخير جميع الإمكانيات التي وفرتها القيادة الرشيدة لدعم مسيرة هذه النجاحات التي ندونها باعتزاز وفخر في سجل تراثنا الوطني المجيد.

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