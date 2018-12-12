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محافظ الأحساء يدشن 11 مشروعاً تعليمياً بـ 117 مليون ريال غدًا

محافظ الأحساء يدشن 11 مشروعاً تعليمياً بـ 117 مليون ريال غدًا
http://almnatiq.net/?p=667673
المناطق_الأحساء

يدشن محافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود، صباح غداً الخميس 11 مشروعاً مدرسياً جديداً (4 للبنين، و7 البنات)، وذلك بقيمة 117.6 مليون ريال، بسعة طلابية إجمالية 7260 طالبا وطالبة، وذلك وفق 8 نماذج مصممه ومنفذة وبـ 7 صالات منفذة، و4 ملاعب عشبية، بحضور سعادة المدير العام للتعليم أ. أحمد بن محمد بالغنيم ، ومدراء الإدارات الحكومية ، وتم الاستغناء عن مبنيين اثنين من المباني المستأجرة. واشتملت المشاريع المدرسية، هي:

1.ابتدائية مارية القبطية، وفيها صالة رياضية، ودورات مياه خارجية.

2.ثانوية المجد، وفيها صالة رياضية، ودورات مياه خارجية.

3.متوسطة ميمونة بنت الحارث، وفيها مقصف خارجي، ودورات مياه خارجية.

4.الابتدائية الأولى بالوزية ، وفيها مقصف خارجي، ودورات مياه خارجية.

5.وادي طوى الابتدائية، صالة رياضية، وملعب عشبي.

6.الابتدائية التاسعة بالمبرز، وفيها مقصف خارجي ودورات مياه خارجية.

7.ابتدائية الإمام حمزة الزيات، وفيها مقصف خارجي، ودورات مياه خارجية، صالة رياضية، وملعب عشبي.

8.ثانوية الإمام الصادق، وفيها مقصف خارجي ودورات مياه خارجية، صالة رياضية، وملعب عشبي.

9.الابتدائية 46 بالهفوف، وفيها مقصف خارجي ودورات مياه خارجية، وملعب عشبي.

10.ابتدائية عثمان بن عفان. وفيها مقصف خارجي ودورات مياه خارجية، وملعب عشبي.

11.مجمع روضة وابتدائية الشقيق، ومتوسطة وثانوية الشقيق، وفيها مقصف خارجي ودورات مياه خارجية.

فيما يبلغ إجمالي المشاريع الجاري تنفيذها نحو 37 مشروعاً بقيمة إجمالية 492.8 مليون ريال.

وأكد مساعد المدير العام للخدمات المساندة أ. عماد بن أحمد الجعفري بالجهازية والاستعداد لجميع اللجان العاملة لهذا المحفل والذي يرعاه سمو محافظ الأحساء ، واطلاع سموه على التصاميم الحديثة للمباني المدرسية بما فيها من تطور و توفير مقرات تخدم أبنائنا الطلاب والطالبات ، وتتيح لهم الاستفادة منها بشكل تعليمي ورياضي واجتماعي .               

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