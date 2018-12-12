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توطين الوظائف بنجران تواصل تنفيذ حملتها التفتيشية

توطين الوظائف بنجران تواصل تنفيذ حملتها التفتيشية
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المناطق_نجران

واصلت لجنة توطين الوظائف بنجران أمس، تنفيذ حملتها التفتيشية على نشاط قطع الغيار بالصناعية، بهدف التأكد من تطبيق قرارات توطين الوظائف.

وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران بالإنابة محمد العسيري، أن نشاط قطع الغيار ضمن الأنشطة التي بدأت بتطبيق قرار التوطين منذ بداية شهر شوال الحالي.

مشيراً إلى أن اللجنة قامت بحملة تفتيشية شملت حصر 33 محل وضبط 25 مخالفات من جنسيات مختلفة يعملون في المهن المقصور العمل فيها على السعوديين فقط، وجارٍ استكمال الإجراءات تمهيداً لتحويلهم لمكتب العمل بالمنطقة وتطبيق المخالفات بحقهم.

وأفاد العسيري أنه لن يسمح بعمل أي وافد في الأنشطة المستهدفة بالتوطين، وستطبق التعليمات بحق المتجاوزين، مؤكداً أن اللجنة ستواصل جولاتها الميدانية لمتابعة الأنشطة المستهدفة بالتوطين في المنطقة.

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