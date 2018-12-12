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أمير تبوك يستقبل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء 

أمير تبوك يستقبل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء 
http://almnatiq.net/?p=667680
المناطق - تبوك
استقبل صاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه بالاماره اليوم , معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي والوفد المرافق له .
ثم رحب سمو أمير منطقة تبوك بمعالي رئيس الهيئة, مؤكداً سموه على دور الهيئة  في توعية المواطنين والمقيمين بكل مايتعلق بسلامة الغذاء والدواء والصحة بشكل عام , منوهاً سموه بما تحظى به كافه القطاعات الحكومية من دعم ورعاية واهتمام  من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود , وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – للقيام بدورها المناط بها
ثم تسلم سموه تقرير عن الأعمال التى تفذتها الهيئة الهامة للغذاء والدواء بالمنطقة, الذي قدمه معالي الرئيس التنفيذي للهيئة الذي اعرب عن شكره وتقديره لسمو امير منطقه تبوك على الاستقبال والدعم الذي يلقاه فرع الهيئه بالمنطقة من سموه

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