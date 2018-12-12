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محمد خاتم متحدثاً رسمياً لبرنامج الإسكان ومديراً للتواصل

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محمد خاتم متحدثاً رسمياً لبرنامج الإسكان ومديراً للتواصل

محمد خاتم متحدثاً رسمياً لبرنامج الإسكان ومديراً للتواصل
http://almnatiq.net/?p=667684
المناطق-الرياض

أصدر معالي رئيس برنامج الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل قراراً بتعيين محمد بن خاتم السلمي مديراً للتواصل ومتحدثاً رسمياً باسم برنامج الإسكان.
يأتي ذلك تنفيذاً للأمر السامي الصادر في شأن حوكمة المسارات الإعلامية لبرامج تحقيق رؤية المملكة 2030 المتضمن أن يكون المتحدث الرسمي باسم البرنامج رئيس البرنامج أو من ينيبه.
وتأتي هذه الخطوة بهدف رفع مستوى التواصل والتفاعل بين البرنامج والمستفيدين.
ويهدف برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030 إلى رفع نسبة التملك لدى المواطنين السعوديين إلى 60‎%‎ في 2020 وإلى 70‎%‎ في 2030، وتتضافر فيه جهود 16 جهة حكومية وذلك للتغلب على العوائق وتمكين الحلول في القطاع ولتسهيل رحلة التملك لدى المواطنين.
يذكر أن محمد خاتم له خبرة في الإعلام والتواصل المؤسسي وعمل مذيعاً وصحفياً في العديد من القنوات والمؤسسات الصحفية ويحمل شهادة الماجستير في الصحافة الإلكترونية.

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