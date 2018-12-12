اجتماع تنسيقي لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وفرع النيابة العامة بعسير

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استقبل مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعسير الاستاذ حسين بن حمد المري صباح اليوم رئيس النيابة العامة بمنطقة عسير الشيخ عبدالعزيز الدوسري وذلك تنفيذاً لما تضمنته مذكرة التعاون المشترك بين النيابة العامة و وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمعتمدة من النائب العام و وزير العمل والتنمية الاجتماعية في وقت سابق و ما تضمنته الفقرة الاولى من المادة الثالثة للمذكرة بإقامة الندوات والمؤتمرات العلمية المختصة في الشأن الاجتماعي والعنف الاسري لتبادل المعلومات والخبرات.

حيث تم عقد الاجتماع بوحدة الحماية الاجتماعية بابها وبحضور رئيس دائرة الاحداث والاسرة الاستاذ ابراهيم آل معدي و مدير وحدة الحماية الاجتماعية بأبها الاستاذ عبد الله بن سعيد الاحمري و عدد من منسوبي الوحدة .

وفي بداية الاجتماع رحب المري بالضيوف الكرام ثم استمع الجميع لمحاور الاجتماع وعقب ذلك تم مناقشة آليات التعاون المشترك بين فرع وزارة العمل و التنمية الاجتماعية بالمنطقة ممثلا في وحدة الحماية الاجتماعية و فرع النيابة العامة بالمنطقة في سبيل رفع جودة الاداء و الاسهام في تطوير قدرات العاملين و ذلك لتحقيق تطلعات القيادة و في نهاية الاجتماع تم الخروج بعدد من التوصيات التي تخدم انجاز العمل .