احدث الأخبار

إيقاع 14 تعهدا على منافذ بيع التبغ بالقصيم
منطقة القصيم
 الأميرة عبير ترعى انطلاق سلسلة مجالس فتيات القصيم المفتوحة بعنوان “لقاءات تنموية”
أبرز المواد
 جامعة القصيم تنظم دورة “مأذونو الأنكحة.. آداب وأحكام” بمدينة بريدة
أبرز المواد
 اجتماع تنسيقي لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وفرع النيابة العامة بعسير
أبرز المواد
 أمير القصيم يستقبل مدير شرطة المنطقة المكلف العتيبي واللواء الطالب بعد تقاعده 
أبرز المواد
 جمعية تداوي الصحية تنفذ برنامج تطوعي بالروضة الخامسة بشرورة
منطقة نجران
 ‏”السترات الخضراء ” في “سعود الطبية” تنشر ثقافة الخير والتطوع 
أبرز المواد
 أمانة عسير تضبط نحو 70 صنفا من المواد الغذائية الفاسدة
أبرز المواد
 “هدف” يبرز برنامج (توافق) لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في مهرجان “حركات 3”
أبرز المواد
 عراب الثورات العربية الذي شجع على الثورة العربية يعلن رفضه للثورة الفرنسية
أبرز المواد
 «الصيام المتقطع» ليس أفضل من الحمية الغذائية
أبرز المواد
 وفاة آخر المشاركين في توحيد المملكة
أبرز المواد
إيقاع 14 تعهدا على منافذ بيع التبغ بالقصيم

إيقاع 14 تعهدا على منافذ بيع التبغ بالقصيم

منطقة القصيم
الأميرة عبير ترعى انطلاق سلسلة مجالس فتيات القصيم المفتوحة بعنوان “لقاءات تنموية”

الأميرة عبير ترعى انطلاق سلسلة مجالس فتيات القصيم المفتوحة بعنوان “لقاءات تنموية”

أبرز المواد
جامعة القصيم تنظم دورة “مأذونو الأنكحة.. آداب وأحكام” بمدينة بريدة

جامعة القصيم تنظم دورة “مأذونو الأنكحة.. آداب وأحكام” بمدينة بريدة

أبرز المواد
اجتماع تنسيقي لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وفرع النيابة العامة بعسير

اجتماع تنسيقي لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وفرع النيابة العامة بعسير

أبرز المواد

عراب الثورات العربية الذي شجع على الثورة العربية يعلن رفضه للثورة الفرنسية

عراب الثورات العربية الذي شجع على الثورة العربية يعلن رفضه للثورة الفرنسية
http://almnatiq.net/?p=667695
المناطق-الرياض

“عراب الثورات العربية” االلقب الذي أطلق على الفرنسي “هنري ليفي” .. حينما دعم العرب للثورة ضد حكوماتهم، وخرجوا للشوارع يحملون لافتات تحمل أسمه ها هو يرفض الثورة الفرنسية ويصطف مع الحكومة.
هنري ليفي، الذي ساهم في دمار بعض البلدان العربية، ها هو يصطف مع الحكومة الفرنسية وعلى رأسها الرئيس ايمانويل ماكرون، ويصف اصحاب “السترات الصفراء” بالنازيين.
هل يعتبر العرب من أن الذي يشجعهم ويحرضهم لتدمير بلدانهم بحجة مشروعية الاحتجاجات لا يبحث عن حريتهم وتحقيق رغباتهم بل يطمح لتدمير بلدانهم.

روابط ذات صلة

الأميرة عبير ترعى انطلاق سلسلة مجالس فتيات القصيم المفتوحة بعنوان “لقاءات تنموية”

الأميرة عبير ترعى انطلاق سلسلة مجالس فتيات القصيم المفتوحة بعنوان “لقاءات تنموية”
جامعة القصيم تنظم دورة “مأذونو الأنكحة.. آداب وأحكام” بمدينة بريدة

جامعة القصيم تنظم دورة “مأذونو الأنكحة.. آداب وأحكام” بمدينة بريدة
اجتماع تنسيقي لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وفرع النيابة العامة بعسير

اجتماع تنسيقي لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وفرع النيابة العامة بعسير

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*