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“هدف” يبرز برنامج (توافق) لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في مهرجان “حركات 3”

“هدف” يبرز برنامج (توافق) لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في مهرجان “حركات 3”
http://almnatiq.net/?p=667697
المناطق_الرياض

 يشارك صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، في المهرجان الثقافي الثالث لذوي الإعاقة (حركات 3) المقام حاليا في مقر جامعة الملك سعود في مدينة الرياض.

وأبرز الصندوق في مهرجان (حركات3)، عدد من البرامج والمبادرات الموجهة لعملاء الصندوق، من أبرزها برنامج توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة (توافق)، إضافة إلى توجيه الباحثين عن عمل في كيفية الاستفادة المثلى من البوابة الوطنية للعمل “طاقات”، بالإضافة إلى البرامج التدريبية المتعلقة بمجال الإرشاد المهني لزوار المعرض.

واطلع زوار جناح “هدف” على برنامج التدريب على رأس العمل “تمهير”، الذي يستهدف خريجي الجامعات السعودية والمبتعثين، لتدريبهم لدى المؤسسات الحكومية والمنشآت المتميزة لكي يتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم للعمل.

وقدم القائمون على الجناح شرحا للزوار عن الخدمات التي تقدمها البوابة الوطنية للعمل “طاقات” للباحثين والباحثات عن عمل، بعد التحديثات الجديدة التي أجريت عليها لخدمة المنشآت وطالبي العمل على حد سواء.

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