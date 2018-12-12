‏”السترات الخضراء ” في “سعود الطبية” تنشر ثقافة الخير والتطوع 

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سجلت ” السترات الخضراء ” بمدينة الملك سعود الطبية أكثر من ثمانية آلاف ساعة تطوع، وذلك عندما أطلقت 49 مبادرة تطوعية، تحت شعار “تطوعي صحة” والتي تهدف لنشر ثقافة التطوع الصحي، في مختلف أنحاء مدينة الرياض، وذلك بمشاركة شباب وشابات “مدينة الهمم”.

وكانت فرق “السترات الخضر” قد شحذت هممها وانتشرت في عدة أماكن متفرقة في شوارع العاصمة، الذي جالوا فيه بالباص السياحي وأيضًا بالدراجات برفقة فريق دراجتي السعودية، إضافة إلى عدد من الأسواق التجارية والأماكن العامة، وأيضاً داخل أسوار المدينة، بعدد متطوعين وصلوا إلى 700 متطوع من شباب وشابات الوطن في لفته جميلة أظهرت حجم الحب والتلاحم بين أبناء الوطن.

وقدمت تلك المبادرات برامج توعوية وخدمات صحية من خلال 19 قسمًا بالمدينة؛ لترسيخ ثقافة التطوع في المنشآت الصحية.

يذكر أن فرق التطوع بالمدينة شاركت في هذا اليوم إيمانًا منها بأهمية العمل التطوعي، ودوره البارز في التنمية وخدمة القطاع الصحي خصوصًا، والمجتمع عمومًا.