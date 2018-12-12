احدث الأخبار

‏”السترات الخضراء ” في “سعود الطبية” تنشر ثقافة الخير والتطوع 
أبرز المواد
 أمانة عسير تضبط نحو 70 صنفا من المواد الغذائية الفاسدة
أبرز المواد
 “هدف” يبرز برنامج (توافق) لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في مهرجان “حركات 3”
أبرز المواد
 عراب الثورات العربية الذي شجع على الثورة العربية يعلن رفضه للثورة الفرنسية
أبرز المواد
 «الصيام المتقطع» ليس أفضل من الحمية الغذائية
أبرز المواد
 وفاة آخر المشاركين في توحيد المملكة
أبرز المواد
 محمد خاتم متحدثاً رسمياً لبرنامج الإسكان ومديراً للتواصل
أبرز المواد
 أمير تبوك يستقبل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء 
أبرز المواد
 توطين الوظائف بنجران تواصل تنفيذ حملتها التفتيشية
أبرز المواد
 الأمير سعود بن نايف : الإنجاز يمثل خطوة ناجحة في مسار تسويق تراث الأحساء
المنطقة الشرقية
 محافظ الأحساء يدشن 11 مشروعاً تعليمياً بـ 117 مليون ريال غدًا
أبرز المواد
 أمير المنطقة الشرقية يرعى حفل تكريم المدير السابق لجامعة الملك فهد
أبرز المواد
‏”السترات الخضراء ” في “سعود الطبية” تنشر ثقافة الخير والتطوع 

‏”السترات الخضراء ” في “سعود الطبية” تنشر ثقافة الخير والتطوع 

أبرز المواد
أمانة عسير تضبط نحو 70 صنفا من المواد الغذائية الفاسدة

أمانة عسير تضبط نحو 70 صنفا من المواد الغذائية الفاسدة

أبرز المواد
“هدف” يبرز برنامج (توافق) لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في مهرجان “حركات 3”

“هدف” يبرز برنامج (توافق) لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في مهرجان “حركات 3”

أبرز المواد
عراب الثورات العربية الذي شجع على الثورة العربية يعلن رفضه للثورة الفرنسية

عراب الثورات العربية الذي شجع على الثورة العربية يعلن رفضه للثورة الفرنسية

أبرز المواد

‏”السترات الخضراء ” في “سعود الطبية” تنشر ثقافة الخير والتطوع 

‏”السترات الخضراء ” في “سعود الطبية” تنشر ثقافة الخير والتطوع 
http://almnatiq.net/?p=667700
المناطق_الرياض
سجلت ” السترات الخضراء ” بمدينة الملك سعود الطبية أكثر من ثمانية آلاف ساعة تطوع، وذلك عندما أطلقت 49 مبادرة تطوعية،  تحت شعار “تطوعي صحة” والتي تهدف لنشر ثقافة التطوع الصحي، في مختلف أنحاء مدينة الرياض، وذلك بمشاركة شباب وشابات “مدينة الهمم”.
وكانت فرق “السترات الخضر” قد شحذت هممها وانتشرت في عدة أماكن متفرقة في شوارع العاصمة، الذي جالوا فيه بالباص السياحي وأيضًا بالدراجات برفقة فريق دراجتي السعودية، إضافة إلى عدد من الأسواق التجارية والأماكن العامة، وأيضاً داخل أسوار المدينة، بعدد متطوعين وصلوا إلى 700 متطوع من شباب وشابات الوطن في لفته جميلة أظهرت حجم الحب والتلاحم بين أبناء الوطن.
وقدمت تلك المبادرات برامج توعوية وخدمات صحية من خلال 19 قسمًا بالمدينة؛ لترسيخ ثقافة التطوع في المنشآت الصحية.
يذكر أن فرق التطوع بالمدينة شاركت في هذا اليوم إيمانًا منها بأهمية العمل التطوعي، ودوره البارز في التنمية وخدمة القطاع الصحي خصوصًا، والمجتمع عمومًا.

روابط ذات صلة

أمانة عسير تضبط نحو 70 صنفا من المواد الغذائية الفاسدة

أمانة عسير تضبط نحو 70 صنفا من المواد الغذائية الفاسدة
“هدف” يبرز برنامج (توافق) لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في مهرجان “حركات 3”

“هدف” يبرز برنامج (توافق) لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في مهرجان “حركات 3”
عراب الثورات العربية الذي شجع على الثورة العربية يعلن رفضه للثورة الفرنسية

عراب الثورات العربية الذي شجع على الثورة العربية يعلن رفضه للثورة الفرنسية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*