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أمانة عسير تضبط نحو 70 صنفا من المواد الغذائية الفاسدة

أمانة عسير تضبط نحو 70 صنفا من المواد الغذائية الفاسدة
http://almnatiq.net/?p=667703
المناطق_عسير

 ضبطت أمانة منطقة عسير ممثلة في إدارة الطوارئ و الرقابة المسائية كميات من المواد الغذائية الفاسدة  .

وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي بأن مراقبي الأمانة قد ضبطوا خلال جولاتهم التفتيشية على اكثر من 70 صنفا من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي ، حيث كانت تخزن الأطعمة في مستودع غير مستوفي الشروط النظامية بمدينة أبها .

كما تم رصد تدني مستوى النظافة و تواجد القوارض بشكل كبير إضافة الى مخالفة أنظمة صحة البيئة و سوء الحفظ والتخزين ، و تم تحرير العقوبات النظامية بحقهم حيث يعود المستودع لإحدى الشركات المتعاقدة مع منشأة صحية بأبها .

وأكد الحميدي أهمية استمرار الرقابة على مستودعات تخزين الاغذية و مواقع بيع المواد الغذائية  وذلك ضمن حملة غذاؤكم أمانة التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية .

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