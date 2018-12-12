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جمعية تداوي الصحية تنفذ برنامج تطوعي بالروضة الخامسة بشرورة

جمعية تداوي الصحية تنفذ برنامج تطوعي بالروضة الخامسة بشرورة

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جمعية تداوي الصحية تنفذ برنامج تطوعي بالروضة الخامسة بشرورة

جمعية تداوي الصحية تنفذ برنامج تطوعي بالروضة الخامسة بشرورة
http://almnatiq.net/?p=667707
المناطق_نجران
بمناسبة اليوم العالمي للتطوع 2018وفي بادرة جميلة انتهجتها جمعية تداوي الصحية بشرورةالارتقاء لتعزيز العمل التطوعي لدى صغار رياض الأطفال أقامت الروضة الخامسة للأطفال  برنامجا تطوعيا بالأطفال , إيمانا منها بأن الطفل في هذه المرحلة صفحة بيضاء وعنوان للبراءة والفطرة السوية.
وحول هذا البرنامج قالت  الأستاذة  عالية بالعبيد رائدة المشاركة المجتمعية بالروضة الخامسة : هذه الأعمال التطوعية من شأنها أن تعزز حب الخير وروح المبادرة لدى الطفل , كما أنها وسيلة تعليمية غير مباشرة , تساهم في إيصال ما تعلموه في المناهج بتطبيق حي , والتعرف على معنى كلمة ” التطوع ” بشكل عملي والشعور بإخواننا المرضى والمحتاجين   في شتى البقاع.

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