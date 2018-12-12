جمعية تداوي الصحية تنفذ برنامج تطوعي بالروضة الخامسة بشرورة

بمناسبة اليوم العالمي للتطوع 2018وفي بادرة جميلة انتهجتها جمعية تداوي الصحية بشرورةالارتقاء لتعزيز العمل التطوعي لدى صغار رياض الأطفال أقامت الروضة الخامسة للأطفال برنامجا تطوعيا بالأطفال , إيمانا منها بأن الطفل في هذه المرحلة صفحة بيضاء وعنوان للبراءة والفطرة السوية.

وحول هذا البرنامج قالت الأستاذة عالية بالعبيد رائدة المشاركة المجتمعية بالروضة الخامسة : هذه الأعمال التطوعية من شأنها أن تعزز حب الخير وروح المبادرة لدى الطفل , كما أنها وسيلة تعليمية غير مباشرة , تساهم في إيصال ما تعلموه في المناهج بتطبيق حي , والتعرف على معنى كلمة ” التطوع ” بشكل عملي والشعور بإخواننا المرضى والمحتاجين في شتى البقاع.