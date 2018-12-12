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أمير القصيم يستقبل مدير شرطة المنطقة المكلف العتيبي واللواء الطالب بعد تقاعده 

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أمير القصيم يستقبل مدير شرطة المنطقة المكلف العتيبي واللواء الطالب بعد تقاعده 

أمير القصيم يستقبل مدير شرطة المنطقة المكلف العتيبي واللواء الطالب بعد تقاعده 
http://almnatiq.net/?p=667709
المناطق_بريدة
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتب سموه ، اليوم بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة ، اللواء سفر عاتق العتيبي الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تكليفه مديراً للشرطة المنطقة ، ومدير شرطة المنطقة سابقاً اللواء بدر بن محمد الطالب الذي تم إحالته على التقاعد.

وأعرب سموه عن أمنياته للواء العتيبي بالتوفيق والسداد في مهام عمله الجديد ، في خدمة الوطن وأمنه واستقراره ، مؤكداً سموه على دور الشرطة بحفظ الأمن أمام ما يقدم له من دعم ورعاية واهتمام من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، داعيًا الله أن يحفظ جنود الوطن ، وأن يديم عليه أمنه واستقراره .

ورحب سمو أمير المنطقة باللواء الطالب ، مثنياً سموه على جهوده الكبيرة التي بذلها طيلة فترة عمله ، مقدراً له تلك الجهود التي قدمها في خدمة الوطن وأمنه وسلامة وحفظ مواطنيه وممتلكاتهم بعد الله سبحانه ، متمنياً له التوفيق .

من جهته، عبّر اللواء العتيبي عن اعتزازه بتكليفه ، مؤكدًا أن خدمة الوطن ، في أي مكان شرف عظيم.

وقدما اللواء المتقاعد بدر الطالب واللواء سفر العتيبي بالغ شكرهما وتقديرهما لسمو أمير المنطقة على توجيهات سموه ودعمه لشرطة المنطقة .

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