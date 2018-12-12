جامعة القصيم تنظم دورة “مأذونو الأنكحة.. آداب وأحكام” بمدينة بريدة

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أقامت جامعة القصيم ممثلة في عمادة خدمة المجتمع وكلية الشريعة والدراسات الإسلامية ‏دورة “مأذونو الأنكحة.. آداب وأحكام”، وذلك يوم أمس الثلاثاء الموافق 4/4/1440هـ، في مقر العمادة بمدينة بريدة، حيث تناولت الدورة ثلاثة محاور رئيسية، قدم الدكتور عبدالعزيز الربيش المحور الأول والذي تناول شروط العقد وأنواع الأنكحة، فيما قدم المحور الثاني الدكتور عبدالعزيز الحجيلان بعنوان الولاية في النكاح، بينما تناول المحور الثالث أحكام وآداب تهم مأذوني الأنحكة قدمه الدكتور عبدالله الربعي، حيث شهدت الدورة حضور عددا من المأذونين والقضاة وكتاب العدل وأهل الاختصاص بإجمالي ٥٣ مستفيد.

‏ومن جانبه أكد وكيل عمادة خدمة المجتمع الدكتور حمد الصقعبي أن هذه الدورة تأتي انطلاقا من دور الجامعة المجتمعي والتدريبي ممثلة بعمادة خدمة المجتمع، وأهمية دورها في تعزيز التعاون المشترك بينها وبين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية والعناية الكبيرة لمأذوني عقود الأنكحة، فقد تم التنسيق اللازم مع محكمة الأحوال الشخصية ببريدة على تعزيز دور المأذون الشرعي وبيان الأحكام والآداب الشرعية في مجلس عقد النكاح.

وأضاف “الصقعبي أن العمادة تطمح مستقبلاً الى تعزيز الشراكة مع وزارة العدل ممثلة بالمحاكم الشرعية بالمنطقة لتُسهم إسهاماً فاعلاً في بيان الأنظمة والتعليمات الصادرة بشأن مأذوني الأنكحة وأهمية الأحكام والآداب الشرعية للمأذونين.