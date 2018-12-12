احدث الأخبار

جامعة القصيم تنظم دورة “مأذونو الأنكحة.. آداب وأحكام” بمدينة بريدة
أبرز المواد
 اجتماع تنسيقي لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وفرع النيابة العامة بعسير
أبرز المواد
 أمير القصيم يستقبل مدير شرطة المنطقة المكلف العتيبي واللواء الطالب بعد تقاعده 
أبرز المواد
 جمعية تداوي الصحية تنفذ برنامج تطوعي بالروضة الخامسة بشرورة
منطقة نجران
 ‏”السترات الخضراء ” في “سعود الطبية” تنشر ثقافة الخير والتطوع 
أبرز المواد
 أمانة عسير تضبط نحو 70 صنفا من المواد الغذائية الفاسدة
أبرز المواد
 “هدف” يبرز برنامج (توافق) لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في مهرجان “حركات 3”
أبرز المواد
 عراب الثورات العربية الذي شجع على الثورة العربية يعلن رفضه للثورة الفرنسية
أبرز المواد
 «الصيام المتقطع» ليس أفضل من الحمية الغذائية
أبرز المواد
 وفاة آخر المشاركين في توحيد المملكة
أبرز المواد
 محمد خاتم متحدثاً رسمياً لبرنامج الإسكان ومديراً للتواصل
أبرز المواد
 أمير تبوك يستقبل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء 
أبرز المواد
جامعة القصيم تنظم دورة “مأذونو الأنكحة.. آداب وأحكام” بمدينة بريدة

جامعة القصيم تنظم دورة “مأذونو الأنكحة.. آداب وأحكام” بمدينة بريدة

أبرز المواد
اجتماع تنسيقي لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وفرع النيابة العامة بعسير

اجتماع تنسيقي لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وفرع النيابة العامة بعسير

أبرز المواد
أمير القصيم يستقبل مدير شرطة المنطقة المكلف العتيبي واللواء الطالب بعد تقاعده 

أمير القصيم يستقبل مدير شرطة المنطقة المكلف العتيبي واللواء الطالب بعد تقاعده 

أبرز المواد
جمعية تداوي الصحية تنفذ برنامج تطوعي بالروضة الخامسة بشرورة

جمعية تداوي الصحية تنفذ برنامج تطوعي بالروضة الخامسة بشرورة

منطقة نجران

جامعة القصيم تنظم دورة “مأذونو الأنكحة.. آداب وأحكام” بمدينة بريدة

جامعة القصيم تنظم دورة “مأذونو الأنكحة.. آداب وأحكام” بمدينة بريدة
http://almnatiq.net/?p=667718
المناطق_بريدة

أقامت جامعة القصيم ممثلة في عمادة خدمة المجتمع وكلية الشريعة والدراسات الإسلامية ‏دورة “مأذونو الأنكحة.. آداب وأحكام”، وذلك يوم أمس الثلاثاء الموافق 4/4/1440هـ، في مقر العمادة بمدينة بريدة، حيث تناولت الدورة ثلاثة محاور رئيسية، قدم الدكتور عبدالعزيز الربيش المحور الأول والذي تناول شروط العقد وأنواع الأنكحة، فيما قدم المحور الثاني الدكتور عبدالعزيز الحجيلان بعنوان الولاية في النكاح، بينما تناول المحور الثالث أحكام وآداب تهم مأذوني الأنحكة قدمه الدكتور عبدالله الربعي، حيث شهدت الدورة حضور عددا من المأذونين والقضاة وكتاب العدل وأهل الاختصاص بإجمالي ٥٣ مستفيد.

‏ومن جانبه أكد وكيل عمادة خدمة المجتمع الدكتور حمد الصقعبي أن هذه الدورة تأتي انطلاقا من دور الجامعة المجتمعي والتدريبي ممثلة بعمادة خدمة المجتمع، وأهمية دورها في تعزيز التعاون المشترك بينها وبين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية والعناية الكبيرة لمأذوني عقود الأنكحة، فقد تم التنسيق اللازم مع محكمة الأحوال الشخصية ببريدة على تعزيز دور المأذون الشرعي وبيان الأحكام والآداب الشرعية في مجلس عقد النكاح.

وأضاف “الصقعبي أن العمادة تطمح مستقبلاً الى تعزيز الشراكة مع وزارة العدل ممثلة بالمحاكم الشرعية بالمنطقة لتُسهم إسهاماً فاعلاً في بيان الأنظمة والتعليمات الصادرة بشأن مأذوني الأنكحة وأهمية الأحكام والآداب الشرعية للمأذونين.

روابط ذات صلة

اجتماع تنسيقي لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وفرع النيابة العامة بعسير

اجتماع تنسيقي لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وفرع النيابة العامة بعسير
أمير القصيم يستقبل مدير شرطة المنطقة المكلف العتيبي واللواء الطالب بعد تقاعده 

أمير القصيم يستقبل مدير شرطة المنطقة المكلف العتيبي واللواء الطالب بعد تقاعده 
‏”السترات الخضراء ” في “سعود الطبية” تنشر ثقافة الخير والتطوع 

‏”السترات الخضراء ” في “سعود الطبية” تنشر ثقافة الخير والتطوع 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*