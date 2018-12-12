إيقاع 14 تعهدا على منافذ بيع التبغ بالقصيم

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نفذ فريق أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بالقصيم اليوم جولة ميدانية ، على منافذ البيع بمدينة بريدة ، وذلك لرصد المخالفات والتجاوزات حيث تم إيقاع 14 تعهدا على عدد من منافذ البيع .

وبحسب صحة القصيم فقد أوضحت ان الجولات الميدانية المكثفة خلال الأسابيع الماضية ساهمت في التقليل من المخالفات التي يتم رصدها على منافذ البيع ، اذ يتم تنفيذ الجولات بشكل مستمر وفي أوقات متفاوتة .

و بينت الشؤون الصحية ان الجولات الميدانية تتم بمشاركة الامانة والشرطة والتجارة .