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الأمير أحمد بن فهد يستقبل الغامدي رئيس محكمة الأحوال الشخصية بالدمام بمناسبة تعيينه
http://almnatiq.net/?p=667727
المناطق_الدمام
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتبه بديوان الإمارة اليوم  “الأربعاء”، رئيس محكمة الأحوال الشخصية بالدمام الشيخ الدكتور عبدالسلام الغامدي بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد.
وهنأ سموه في بداية اللقاء الشيخ الغامدي على تعيينه
مؤكدا سموه على بذل المزيد من الجهود للارتقاء بجودة العمل لتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين وفق ماتتطلع إليه القيادة الرشيدة يحفظها الله 
من جانبه قدم الشيخ الدكتور الغامدي شكره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على الاستقبال والتهنئة وعلى توجيهاته سائلاً الله التوفيق لخدمة الدين والوطن.

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