فيصل بن مشعل يكرم الفائزين بجائزة الخضير للتميز بتعليم القصيم

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أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم أن دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ للتميز والمتميزين في قطاع التعليم دليلٌ قاطع على أهمية التحفيز والتشجيع للمبدعين مشيراً إلى أن رجال الأعمال لهم دور كبير في التطوير والتنمية الذي تعيشه المنطقة ، مذكراً أن جائزة الخضير للتميز كأحد الشواهد على تلك الأدوار ، مقدمًا شكره وتقديره لرجل الأعمال محمد الخضير لمساهماته ودعمه المستمر في الأعمال والمناسبات الوطنية والخيرية ، مبينًا سموه أن المعلم والمعلمة هم الأساس في نشر ثقافة التميز ، وعليهم الرهان الأكبر في تكريس معاني الوطنية وتعزيز الأمن الفكري للطلاب والطالبات ، للوقوف بوجه الحملات المغرضة ضد المملكة.

جاء ذلك خلال رعاية سموه لحفل تكريم الفائزين والفائزات بجائزة رجل الأعمال محمد بن إبراهيم الخضير للأداء المتميز في تعليم منطقة القصيم بدورتها الثالثة ، على مسرح مركز التنمية الاجتماعية بمدينة بريدة ، بحضور داعم الجائزة محمد بن إبراهيم الخضير ، ومدير عام التعليم بالمنطقة عبدالله الركيان ، ورجل الأعمال رئيس مجلس أمناء جامعة اليمامة خالد الخضير ، وعدد من مديري ورؤساء الجهات الحكومية.

حيث اطلع سمو أمير منطقة القصيم فور وصوله لمقر المركز على المعرض المصاحب التعريفي لجائزة الخضير للتميز ، وما يبرزه من رسالة ورؤية الجائزة ، وتاريخها ، وقيمتها ، بالإضافة إلى عرضٍ لنماذج من المشاريع والفئات المتميزة من قبل الطلاب ، التي شاركت في دورات الجائزة.

عقب ذلك ، بدأ الحفل الخطابي بآيات من القرآن الكريم تلاها الطالب محمد الصقعبي ، ثم عرض مرئي بعنوان “قصة تميز” يحكي الأثر الإيجابي لدور الأسرة والمجتمع المحيط في إيجاد مقومات التميز للطلاب والطالبات ، وأثر البحوث والتجارب المطبقة من قبل المتنافسين على الميدان التعليمي.

بعد ذلك كلمة داعم الجائزة رجل الأعمال خالد الخضير التي بين فيها أن التوفيق من الله ثم ما نجده من الدعم والمؤازرة من قبل ولاة الأمر – حفظهم الله – ، لافتاً الانتباه إلى أن البذل التطوعي والاجتماعي المستمر لأبناء وبنات هذا الوطن المعطاء أمر مهم وظروري على رجال الأعمال بالمملكة ، وأن مايقدمه للوطن هو لدعم التعليم والاستثمار فيه ، مؤكدًا أن مبادرة جائزة الخضير للتميز استمرت لتتطور.

وقال الخضير : إن ما تنتهجه قيادة هذه البلاد لتحقيق تطلعات رؤية 2030 التي تبرز قيمة الشراكة المجتمعية وتشجع على المساهمة بالدخول في مجالات الاستثمار في قدرات وعقول أبناء الوطن ، لتبدأ هنا جائزة الخضير للتميز بالإعلان عن تقديم مبنى مدرسي لقطاع البنات بتكلفة ٧ ملايين ريال في محافظة رياض الخبراء بأحدث التجهيزات الفنية والتقنية والتعليمية ، مشيراً إلى أن هذا المبنى جاء دعمه لينظم مع المعاهد والمجمعات التعليمية التي تبرع بها بتكلفة تجاوزت 27 مليون ريال.

إثر ذلك قدم طلاب مدرسة الرواد الابتدائية أوبريت “وطن العطاء” الذي تضمن ثلاث لوحات شعرية تجسد قيمة الوطن ، وتبرز دعم أمير القصيم لمسيرة التعليم بالمنطقة ، وتثمن عطاء محمد الخضير نحو العمل المجتمعي وأثر جائزته الايجابية في الميدان التعليمي.

وفي ختام الحفل أعلن أسماء المراكز الفائزة بمسارات وفئات الجائزة ، وكرم سمو أمير منطقة القصيم الفائزين بجائزة الخضير للتميز في قطاع البنين، مباركًا لهم هذا التفوق ، فيما تسلم الفائزات جوائز التكريم بمقر الاحتفاء بالقطاع النسائي من قبل المساعدة التعليمية هيفاء اليوسف.

كما كرم سمو أمير القصيم داعم الجائزة رجل الأعمال محمد بن إبراهيم الخضير داعم الجائزة ، ومركز التنمية الاجتماعية في بريدة لاستضافته الحفل ، وأفضل المنسقين والمنسقات للجائزة في مكاتب التعليم.

من جانبه ، قدم مدير عام التعليم لسمو أمير القصيم درعًا تذكاريًا بهذه المناسبة.