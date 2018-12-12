الصناعي الأول يزف ٩٠ خريج من مختلف التخصصات التقنية والمهنية

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http://almnatiq.net/?p=667743
المناطق - فتحية عبدالله
رعى مدير المعهد الصناعي الثانوي الأول بالأحساء سعادة المهندس رائد بن حمد النعيم صباح يوم الأربعاء الموافق 5/4/1440هـ حفل التخرج للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1439/1440هـ ، بمسرح المعهد الصناعي الثانوي الأول بالأحساء ، بحضور وكلاء المعهد سعادة المهندس ابراهيم بن أحمد النويصر وكيل التدريب ، وسعادة المهندس سعد بن محمد النويصر وكيل شؤون المتدربين ، وأصحاب السعادة رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريب ومنسوبي المعهد من موظفين وإداريين، وكذلك أولياء أمور المتدربين أقيم ،حيث بدأ الحفل بالسلام الوطني السعودي ثم بتلاوة آيات من الذكر الحكيم تلاها المتدرب عبدالمنعم الراشد.
بعد ذلك ألقى مدير المعهد النعيم كلمة عبر فيها عن سعادته الغامرة لحضوره الحفل، حيث أثنى وشكر جميع المدربين على جهودهم وبصماتهم الواضحة في تدريب شباب الوطن وكذلك قدم شكره لكل من عمل في المعهد من أبنائه المتدربين وترك له ذكرى في قلوب الجميع داعيا أبنائه الخريجين للتواصل مع مكتب التنسيق الوظيفي بالمعهد لمساعدتهم بالبحث عن فرص وظيفية تتوافق مع تخصصاتهم والمسارعة في تعبئة النموذج الخاص بتقديم طلب وظيفي من خلال موقع المؤسسة الإلكتروني والتواصل مع معهد ريادة الأعمال بالأحساء لبحث الفرص التمويلية لمشاريعهم الخاصة .
بعد ذلك أتت كلمة المتدربين المحتفى بهم ألقاها نيابة عنهم المتدرب صالح البدر. والتي عبروا فيها عن شكرهم لجميع مدربيهم و لكل من سهل لهم الصعاب خلال الفترة التي قضوها في المعهد أثناء دراستهم متمنين لبقية زملائهم التوفيق والسداد ، ومن ثم أتت مسيرة الطلبة الخريجين وبعدها قام سعادة مدير المعهد و الوكلاء و رؤساء الأقسام بتكريم المتدربين المتفوقين الحاصلين على مكافئة معالي المحافظ للتفوق العلمي.
وكرم سعادة المدير كلاً من فريق صناع التطوعي وكذلك فريق كشافة المعهد للجهود المبذولة طيلة الفصل التدريبي واثناء  العطل الأسبوعية ،  وقد اختتم الحفل بالتقاط الصور التذكارية للخريجين بمشاركة أولياء أمورهم وأعضاء هيئة التدريب.

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