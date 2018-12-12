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الأمير فيصل بن مشعل يرأس الاجتماع الرابع للجنة أصدقاء البيئة بالقصيم

الأمير فيصل بن مشعل يرأس الاجتماع الرابع للجنة أصدقاء البيئة بالقصيم
http://almnatiq.net/?p=667747
المناطق_بريدة
 رأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس لجنة أصدقاء البيئة بالمنطقة بمكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم، الاجتماع الرابع للجنة أصدقاء البيئة بالمنطقة ، لاستعراض أهم التقارير والدراسات البيئية ، بحضور صاحب السمو الأمير متعب بن فهد الفيصل الفرحان عضو اللجنة ، ووكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان ، وأمين المنطقة المكلف المهندس عبدالعزيز المهوس ، وأمين لجنة أصدقاء البيئة بالمنطقة مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس سلمان الصوينع، وأعضاء اللجنة من مسؤولي القطاعات الحكومية ذات العلاقة بالمنطقة والمهتمين بالبيئة.

ورحب سموه في بداية الاجتماع بهم ، مشيراً إلى أهمية مواصلة رفع مستوى الوعي البيئي في القطاعات كافة , حيث أن خدمة البيئة وتحسينها واجب وطني وحضاري , مفيداً أن الوعي البيئي وتعزيزه هو أساس عمل لجنة أصدقاء البيئة لأداء رسالتها في حماية البيئة ، داعياً سموه إلى ضرورة مواصلة التوعية والحرص الدائم على تعزيز البيئة في جوانبها كافة.
وبين سمو الأمير فيصل بن مشعل أن المجتمع شريك في الحفاظ على البيئة وحمايتها والإبلاغ عن كل ما يضرها ، لافتاً الانتباه إلى أن العمل على تعزيز الجانب البيئي لا يمكن أن يتم ويحقق النتائج الملموسة منه دون مشاركة مجتمعية متكاملة من قبل المواطنين والمواطنات والجهات الحكومية والأهلية ، مؤكداً حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بالبيئة وتعزيزها والحفاظ عليها في هذه البلاد المباركة التي دائماً ما تهتم على إيجاد بيئة صحية سليمة خالية من كل تلوث.

من جهته بين أمين المجلس مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة, أن الاجتماع الرابع للجنة أصدقاء البيئة بالمنطقة لاستعراض أهم التقارير والدراسات البيئية ، وناقش عدد من المحاور ذات العلاقة وتوصيات لجنة أصدقاء البيئة بالمنطقة ، ، مقدماً شكره وتقديره للدعم الدائم لسمو أمير منطقة القصيم وسمو نائبه على كل ما من شأنه الحرص على البيئة وتعزيزها في جميع الجوانب المرتبطة بذلك ، منوهاً بمشاركة الجهات المعنية مع ماتقدمه اللجنة لخدمة البيئة في منطقة القصيم . 

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