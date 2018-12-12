احدث الأخبار

بعد إجراء التحقيقات.. “العمل” تكشف حقيقة واقعة التحرش بـ”يتيمة جازان”!
أبرز المواد
 خبراء: «دكتور غوغل» ليس بديلا لزيارة الأطباء
أبرز المواد
 البلديات تدشن لجنة لدراسة الاحتياج المستقبلي لمكونات البنية التحتية
أبرز المواد
 فيصل بن مشعل يكرم الفائزين بجائزة الخضير للتميز بتعليم القصيم
أبرز المواد
 الأمير أحمد بن فهد يستقبل الغامدي رئيس محكمة الأحوال الشخصية بالدمام بمناسبة تعيينه
أبرز المواد
 جامعة الملك فهد للبترول توقّع اتفاقية تعاون مع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية
أبرز المواد
 تقنيون : 5 أسباب تسهّل اختراق أنظمة الشركات الصناعية
أبرز المواد
 مستشفى الولادة والأطفال بالخرج يدشن مكتب الخدمات المساندة
أبرز المواد
 أمانة عسير تفتتح ورشة درء أخطار السيول وتصريف الأمطار
أبرز المواد
 إيقاع 14 تعهدا على منافذ بيع التبغ بالقصيم
منطقة القصيم
 الأميرة عبير ترعى انطلاق سلسلة مجالس فتيات القصيم المفتوحة بعنوان “لقاءات تنموية”
أبرز المواد
 جامعة القصيم تنظم دورة “مأذونو الأنكحة.. آداب وأحكام” بمدينة بريدة
أبرز المواد
بعد إجراء التحقيقات.. “العمل” تكشف حقيقة واقعة التحرش بـ”يتيمة جازان”!

بعد إجراء التحقيقات.. “العمل” تكشف حقيقة واقعة التحرش بـ”يتيمة جازان”!

أبرز المواد
خبراء: «دكتور غوغل» ليس بديلا لزيارة الأطباء

خبراء: «دكتور غوغل» ليس بديلا لزيارة الأطباء

أبرز المواد
البلديات تدشن لجنة لدراسة الاحتياج المستقبلي لمكونات البنية التحتية

البلديات تدشن لجنة لدراسة الاحتياج المستقبلي لمكونات البنية التحتية

أبرز المواد
فيصل بن مشعل يكرم الفائزين بجائزة الخضير للتميز بتعليم القصيم

فيصل بن مشعل يكرم الفائزين بجائزة الخضير للتميز بتعليم القصيم

أبرز المواد

بعد إجراء التحقيقات.. “العمل” تكشف حقيقة واقعة التحرش بـ”يتيمة جازان”!

بعد إجراء التحقيقات.. “العمل” تكشف حقيقة واقعة التحرش بـ”يتيمة جازان”!
http://almnatiq.net/?p=667753
المناطق_الرياض

علقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، على واقعة تعرض يتيمة في دار “جنان” للأيتام بمنطقة جازان للتحرش، وذلك بعد أن عاود ناشطون مطالبتهم بالنظر في قضيتها.

ونفت الوزارة في تغريدة على حسابها في موقع التواصل “تويتر” تعرض الفتاة للتحرش، لافتة إلى أنه بعد التحقيق في الواقعة، تبين أن السائق المتهم بالواقعة تدخل فقط في شؤون الفتاة، وتم إبعاد الشخص المعني عن الدار، كما سيتم اتخاذ الإجراء القانوني تجاه من نشر المعلومة الخاطئة؛ وفقًا للأنظمة”.‏

وكان مغردون عاودوا المطالبة بالنظر في قضية الفتاة من خلال هاشتاغ “إهمال قضية تحرش بيتيمة جازان” في موقع “تويتر”، بعد أن غابت قضيتها طوال المدة الماضية عن التداول. وبدأت قصة اليتيمة، التي تسكن “دار جنان” بجازان، قبل نحو 8 أشهر؛ بعد أنباء عن تحرش سائق مكلف بإيصال اليتيمات بها.

روابط ذات صلة

خبراء: «دكتور غوغل» ليس بديلا لزيارة الأطباء

خبراء: «دكتور غوغل» ليس بديلا لزيارة الأطباء
البلديات تدشن لجنة لدراسة الاحتياج المستقبلي لمكونات البنية التحتية

البلديات تدشن لجنة لدراسة الاحتياج المستقبلي لمكونات البنية التحتية
فيصل بن مشعل يكرم الفائزين بجائزة الخضير للتميز بتعليم القصيم

فيصل بن مشعل يكرم الفائزين بجائزة الخضير للتميز بتعليم القصيم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*