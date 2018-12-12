بعد إجراء التحقيقات.. “العمل” تكشف حقيقة واقعة التحرش بـ”يتيمة جازان”!

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علقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، على واقعة تعرض يتيمة في دار “جنان” للأيتام بمنطقة جازان للتحرش، وذلك بعد أن عاود ناشطون مطالبتهم بالنظر في قضيتها.

ونفت الوزارة في تغريدة على حسابها في موقع التواصل “تويتر” تعرض الفتاة للتحرش، لافتة إلى أنه بعد التحقيق في الواقعة، تبين أن السائق المتهم بالواقعة تدخل فقط في شؤون الفتاة، وتم إبعاد الشخص المعني عن الدار، كما سيتم اتخاذ الإجراء القانوني تجاه من نشر المعلومة الخاطئة؛ وفقًا للأنظمة”.‏

وكان مغردون عاودوا المطالبة بالنظر في قضية الفتاة من خلال هاشتاغ “إهمال قضية تحرش بيتيمة جازان” في موقع “تويتر”، بعد أن غابت قضيتها طوال المدة الماضية عن التداول. وبدأت قصة اليتيمة، التي تسكن “دار جنان” بجازان، قبل نحو 8 أشهر؛ بعد أنباء عن تحرش سائق مكلف بإيصال اليتيمات بها.