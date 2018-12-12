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11 % زيادة في طنيات البضائع المناولة بميناء ضباء

11 % زيادة في طنيات البضائع المناولة بميناء ضباء
http://almnatiq.net/?p=667758
المناطق - تبوك
حقق ميناء ضبا نمواً في حجم مناولة طنيات البضائع العامة لشهر نوفمبر من العام الحالي 2018م، بنسبة زيادة بلغت 11% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق 2017م.
كما حقق الميناء نمواً في حجم مناولة السيارات والشاحنات لشهر نوفمبر من العام الحالي 2018م، بنسبة زيادة بلغت 13%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق 2017م.
يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة العامة للموانئ “موانئ” نحو تعزيز خدمات الموانئ السعودية، ورفع مستوى قدراتها التشغيلية واللوجستية؛ تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.
يذكر أن ميناء ضبا مجهز بمختلف المعدات المتنوعة والحديثة لمناولة البضائع، كما يُعد بوابة المنطقة الشمالية الغربية من المملكة والمحطة الأكبر لنقل الركاب بين الموانئ السعودية.
ويمتاز الميناء بموقعه الجغرافي وقربه من أهم شرايين الملاحة البحرية “قناة السويس” بـ 257 ميل بحري، مما يجعله أقرب ميناء سعودي إلى موانئ دول حوض البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى وجوده على خط الملاحة الدولي ما بين أمريكا وأوروبا والشرق من خلال قناة السويس وباب المندب.

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