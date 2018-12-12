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أمير الجوف يستقبل مدير بنك التنمية وعدد من الرياديين والرياديات

أمير الجوف يستقبل مدير بنك التنمية وعدد من الرياديين والرياديات
http://almnatiq.net/?p=667759
المناطق_محمد الحسن
 استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه بديوان الإمارة اليوم مدير فرع بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة الأستاذ زيد بن خلف الضويحي ومساعديه وعدد من الرياديين والرياديات.
وفي بداة اللقاء نوه سمو أمير منطقة الجوف بالدعم الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ” حفظهما الله ” لكل قطاعات الدولة، والاهتمام بفئة الرياديين والرياديات وما يقدمونه للمجتمع من تجارب أثبتت قدرة أبناء هذا الوطن على الانخراط بالأعمال الحرة وذات المردود الجيد على الفرد وأسرته والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 بإذن الله.
كما اطلع سموه من الضويحي على سير العمل في الفرع وعدد من الإحصائيات والخدمات التي يقدمها البنك بالمنطقة وما تم خلال الفترة الماضية، كما استمع سموه لنماذج من الرياديين والرياديات، وتجاربهم في الأعمال الحرة والتي من خلال دعم الدولة لهم استطاعوا فتح مجالات أوسع للكسب وبناء مشاريع جديدة.
ودعا سموه طرح مثل هذه التجارب الناجحة للمجتمع وخاصة الشباب للاستفادة منها والسير على طرق النجاح والتي من خلالها يستطيع أبناء هذا الوطن خوض سوق العمل الحر.

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