العميره : ذكرى البيعة الرابعة يفتخر بها كل مواطن ويستحضر الإنجازات التي تمت في عهد خادم الحرمين الشريفين

المناطق – فتحية عبدالله

رفع الأستاذ فهد بن راشد العميره مدير دار الرعاية الاجتماعية بالدمام، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، بمناسبة الذكرى الرابعة لبيعته – رعاه الله – وتوليه مقاليد الحكم .

وقال بهذه المناسبة أنها لحظة تاريخية يفخر بها كل مواطن في المملكة ، وهو يستحضر الإنجازات التنموية التي تمت في العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، وإن الأيام تزف لنا في كل يوم بشائر الخير الذي ينعم فيه الوطن والمواطن بالأمن والأمان مشيداً بما يقوم به خادم الحرمين الشريفين الذي يواصل – أيده الله – مسيرة الخير والعطاء نحو التطوير والتنمية على كافة الأصعدة.

وسأل الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ، وأن يمدهما الله بالعون والتوفيق