احدث الأخبار

وزير الخارجية يرأس اجتماع وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن
أبرز المواد
 أمير تبوك يلتقي القنصل اليمني 
منطقة تبوك
 خادم الحرمين الشريفين : المملكة ستواصل التزاماتها ومبادراتها بما يحقق آمال المسلمين
أبرز المواد
 “صنعتي2018” يقدم أسر منتجة تشكل نواة جيدة للانتقال الى عالم ريادة الأعمال
أبرز المواد
 الصناعي الأول يزف ٩٠ خريج من مختلف التخصصات التقنية والمهنية
أبرز المواد
 العميره : ذكرى البيعة الرابعة يفتخر بها كل مواطن ويستحضر الإنجازات التي تمت في عهد خادم الحرمين الشريفين
المنطقة الشرقية
 11 % زيادة في طنيات البضائع المناولة بميناء ضباء
أبرز المواد
 أمير الجوف يستقبل مدير بنك التنمية وعدد من الرياديين والرياديات
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن مشعل يرأس الاجتماع الرابع للجنة أصدقاء البيئة بالقصيم
أبرز المواد
 بعد إجراء التحقيقات.. “العمل” تكشف حقيقة واقعة التحرش بـ”يتيمة جازان”!
أبرز المواد
 خبراء: «دكتور غوغل» ليس بديلا لزيارة الأطباء
أبرز المواد
 البلديات تدشن لجنة لدراسة الاحتياج المستقبلي لمكونات البنية التحتية
أبرز المواد
وزير الخارجية يرأس اجتماع وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن

وزير الخارجية يرأس اجتماع وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن

أبرز المواد
أمير تبوك يلتقي القنصل اليمني 

أمير تبوك يلتقي القنصل اليمني 

منطقة تبوك
خادم الحرمين الشريفين : المملكة ستواصل التزاماتها ومبادراتها بما يحقق آمال المسلمين

خادم الحرمين الشريفين : المملكة ستواصل التزاماتها ومبادراتها بما يحقق آمال المسلمين

أبرز المواد
“صنعتي2018” يقدم أسر منتجة تشكل نواة جيدة للانتقال الى عالم ريادة الأعمال

“صنعتي2018” يقدم أسر منتجة تشكل نواة جيدة للانتقال الى عالم ريادة الأعمال

أبرز المواد

العميره : ذكرى البيعة الرابعة يفتخر بها كل مواطن ويستحضر الإنجازات التي تمت في عهد خادم الحرمين الشريفين

العميره : ذكرى البيعة الرابعة يفتخر بها كل مواطن ويستحضر الإنجازات التي تمت في عهد خادم الحرمين الشريفين
http://almnatiq.net/?p=667764
المناطق – فتحية عبدالله
رفع الأستاذ فهد بن راشد العميره مدير دار الرعاية الاجتماعية بالدمام، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، بمناسبة الذكرى الرابعة لبيعته – رعاه الله – وتوليه مقاليد الحكم .
وقال بهذه المناسبة أنها لحظة تاريخية يفخر بها كل مواطن في المملكة ،  وهو يستحضر الإنجازات التنموية التي تمت في العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، وإن الأيام تزف لنا في كل يوم بشائر الخير الذي ينعم فيه الوطن والمواطن بالأمن والأمان مشيداً بما يقوم به خادم الحرمين الشريفين الذي يواصل – أيده الله – مسيرة الخير والعطاء نحو التطوير والتنمية على كافة الأصعدة.
وسأل الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ، وأن يمدهما الله بالعون والتوفيق

روابط ذات صلة

“صنعتي2018” يقدم أسر منتجة تشكل نواة جيدة للانتقال الى عالم ريادة الأعمال

“صنعتي2018” يقدم أسر منتجة تشكل نواة جيدة للانتقال الى عالم ريادة الأعمال
الصناعي الأول يزف ٩٠ خريج من مختلف التخصصات التقنية والمهنية

الصناعي الأول يزف ٩٠ خريج من مختلف التخصصات التقنية والمهنية
البلديات تدشن لجنة لدراسة الاحتياج المستقبلي لمكونات البنية التحتية

البلديات تدشن لجنة لدراسة الاحتياج المستقبلي لمكونات البنية التحتية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*