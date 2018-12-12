أمير تبوك يلتقي القنصل اليمني 

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتب سموه بالإمارة صباح اليوم الاربعاء القنصل العام للجمهورية اليمنية لدى المملكة على محمد العياشي والذي يزور منطقة تبوك حاليا . وقد رحب به سمو أمير المنطقة منوها بعمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين بعد ذلك جرى تبادل الأحاديث الودية وعبر القنصل العام اليمني على العياشي لسمو أمير منطقة تبوك عن بالغ شكره وتقديره على حسن الاستقبال وكرم الضيافة . مشيدا بما تشهده منطقة تبوك من نهضة تنموية في شتى المجالات.