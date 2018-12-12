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وزير الحرس الوطني يرعى الحفل الختامي للتمرين المشترك بقرية التدريب الأمنية بخشم العان

وزير الحرس الوطني يرعى الحفل الختامي للتمرين المشترك بقرية التدريب الأمنية بخشم العان

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بين لواء الأمن الخاص الأول ولواء طيران الحرس الوطني الأول

وزير الحرس الوطني يرعى الحفل الختامي للتمرين المشترك بقرية التدريب الأمنية بخشم العان

وزير الحرس الوطني يرعى الحفل الختامي للتمرين المشترك بقرية التدريب الأمنية بخشم العان
http://almnatiq.net/?p=667782
المناطق - الرياض

رعى صاحب السمو الأمير خالد بن عبد العزيز بن عياف وزير الحرس الوطني اليوم , الحفل الختامي للتمرين المشترك للواء الأمن الخاص الأول ولواء طيران الحرس الوطني الأول وذلك بقرية التدريب الأمنية بخشم العان.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله معالي رئيس الجهاز العسكري الفريق محمد بن خالد الناهض ومعالي وكيل وزارة الحرس الوطني الدكتور علي بن عبدالرحمن العنقري وصاحب السمو اللواء الركن تركي بن عبدالله بن محمد رئيس هيئة التعليم والتدريب وكبار المسؤولين بالحرس الوطني .

ثم عزف السلام الملكي عقب ذلك صافح سموه قادة وأركانات التمرين.

بعد ذلك انتقل سمو وزير الحرس الوطني إلى القاعة الرئيسية، حيث بدأ الحفل الخطابي بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم استمع سموه إلى إيجاز من قائد لواء الأمن الخاص الأول اللواء الركن سعيد بن منير الروقي عن مكونات التمرين وما يحتويه من فرضيات، بعد ذلك شاهد سموه والحضور عددًا من العروض الأمنية قامت بها وحدات من لواء الأمن الخاص الأول، وبمشاركة لواء طيران الحرس الوطني الاول، حيث استعرض أمام سموه عدد من الضباط والأفراد مهارات اقتحام النيران وعرض عملية إبطال المتفجرات والإخلاء، وفرضية اقتحام عدد من المباني بالعربات المعدة لذلك وبإسناد من طيران الحرس الوطني، وشاهد سموه عرضًا حيًا لفرضية القتال في المناطق المأهولة بالسكان، كما استعراض عددٌ من الضباط والأفراد مهارات الرماية الفردية.

ثم استعرضت أمام سموه المجموعات المشاركة في التمرين بآلياتهم وأسلحتهم ومعداتهم.

حضر اختتام التمرين أمراء الافواج و رؤوسا الهيئات وقادة الوحدات وعدد من مسؤولي وزارة الحرس الوطني.

الجدير بالذكر أن وزارة الحرس الوطني أنشأت العديد من قرى التدريب الأمنية بالمواقع التدريبية للحرس الوطني في عدد من مناطق المملكة، وشكلت العديد من الالويه الامنيه وألوية التدخل السريع ووضعت السياسات والخطط التدريبية ومحطات التحكم والسيطرة على التمارين من خلال أجهزة تتبع الجنود والعربات بالمايلز وكاميرات تغطي مناطق التدريب بنماذج أحياء سكنية جهزت لغرض التدريب وتوفير قاعدة بيانات لمراجعة ما بعد العمل ونماذج التقييم الدقيقة.

كما عملت الوزارة على تقييم مدى جاهزية وحداتها وتطوير القدرات والمهارات الفردية والجماعية لمنسوبي تلك الوحدات بإشراف مباشر من هئية التعليم والتدريب ووحدات إسناد التدريب التابعة لها.

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