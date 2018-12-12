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صحة عسير تكشف ملابسات انقطاع الكهرباء بمستشفى أبها للولادة والأطفال

صحة عسير تكشف ملابسات انقطاع الكهرباء بمستشفى أبها للولادة والأطفال

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صحة عسير تكشف ملابسات انقطاع الكهرباء بمستشفى أبها للولادة والأطفال

صحة عسير تكشف ملابسات انقطاع الكهرباء بمستشفى أبها للولادة والأطفال
http://almnatiq.net/?p=667822
المناطق - عسير

أوضحت صحة عسير أن خللاً فنياً مؤقتاً حدث في إحدى القواطع الرئيسية لشركة الكهرباء والمغذية لمستشفى أبها للولادة والأطفال أدى إلى حدوث انقطاع لتيار الكهرباء المغذي للمستشفى ، وعلى الفور عملت المولدات الاحتياطية التابعة للمستشفى مباشرة بشكل أوتوماتيكي وعاد التيار بشكل فوري عبر المولدات الاحتياطية المهيئة والمجهزة لأي طارئ حيث يوجد بالمستشفى ٣ مولدات احتياطية متطورة تغذي الأقسام الحرجة بالمستشفى ، وتم تمرير البلاغ إلى غرفة العمليات بإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي في صحة عسير كما هو متبع ، والتنسيق مع شركة الكهرباء.

وتطبيقاً لخطط السلامة قامت إدارة الطوارئ بصحة عسير بتفعيل الخطط المعد لها مسبقاً في مثل هذه الحالات كإجراء احترازي حيث تم إرسال عدة فرق إسعافية من صحة عسير وبعض المستشفيات الخاصة ، و٣ فرق قيادة ميدانية ، وفرقة سلامة ميدانية ، وفريق صيانة متخصص من الشؤون الهندسية بصحة عسير مع تواجد فرق صيانة من شركة الكهرباء حتى تم إصلاح الخلل الفني وعودة التيار الرئيسي بشكل كامل وذلك بمتابعة ميدانية وإشراف من سعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري.

وبفضل من الله فإن جميع الإجراءات الطبية لم تتأثر خلال فترة إصلاح الخلل الفني .

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