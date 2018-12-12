احدث الأخبار

أمير المنطقة الشرقية ينقل تعازي خادم الحرمين الشريفين لملك البحرين في وفاة الشيخة نورة آل خليفة
أبرز المواد
 نائب أمير مكة يعزي صنيتان الضيط في وفاة نجله فواز
منطقة مكة المكرمة
 المملكة تدين بشدة حادث إطلاق النار الذي وقع قرب سوق بمدينة ستراسبورج الفرنسية
أبرز المواد
 بدء أعمال المؤتمر الـ 42 لقادة الشرطة والأمن العرب في تونس
أبرز المواد
 توقيع برنامج تنفيذي للتعاون بين المملكة ومصر في مجال الحرف والصناعات اليدوية
أبرز المواد
 صحة عسير تكشف ملابسات انقطاع الكهرباء بمستشفى أبها للولادة والأطفال
منطقة عسير
 وزير الحرس الوطني يرعى الحفل الختامي للتمرين المشترك بقرية التدريب الأمنية بخشم العان
أبرز المواد
 وزير الخارجية يرأس اجتماع وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن
أبرز المواد
 أمير تبوك يلتقي القنصل اليمني 
منطقة تبوك
 خادم الحرمين الشريفين : المملكة ستواصل التزاماتها ومبادراتها بما يحقق آمال المسلمين
أبرز المواد
 “صنعتي2018” يقدم أسر منتجة تشكل نواة جيدة للانتقال الى عالم ريادة الأعمال
أبرز المواد
 الصناعي الأول يزف ٩٠ خريج من مختلف التخصصات التقنية والمهنية
أبرز المواد
أمير المنطقة الشرقية ينقل تعازي خادم الحرمين الشريفين لملك البحرين في وفاة الشيخة نورة آل خليفة

أمير المنطقة الشرقية ينقل تعازي خادم الحرمين الشريفين لملك البحرين في وفاة الشيخة نورة آل خليفة

أبرز المواد
نائب أمير مكة يعزي صنيتان الضيط في وفاة نجله فواز

نائب أمير مكة يعزي صنيتان الضيط في وفاة نجله فواز

منطقة مكة المكرمة
المملكة تدين بشدة حادث إطلاق النار الذي وقع قرب سوق بمدينة ستراسبورج الفرنسية

المملكة تدين بشدة حادث إطلاق النار الذي وقع قرب سوق بمدينة ستراسبورج الفرنسية

أبرز المواد
بدء أعمال المؤتمر الـ 42 لقادة الشرطة والأمن العرب في تونس

بدء أعمال المؤتمر الـ 42 لقادة الشرطة والأمن العرب في تونس

أبرز المواد

أمير المنطقة الشرقية ينقل تعازي خادم الحرمين الشريفين لملك البحرين في وفاة الشيخة نورة آل خليفة

أمير المنطقة الشرقية ينقل تعازي خادم الحرمين الشريفين لملك البحرين في وفاة الشيخة نورة آل خليفة
http://almnatiq.net/?p=667850
المناطق - واس

نقل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله- لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، في وفاة سمو الشيخة نورة بنت عيسى بن سلمان آل خليفة رحمها الله.
جاء ذلك خلال استقبال جلالة ملك البحرين في قصر الصافرية اليوم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية.
وقد رحب جلالته ، بسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، معرباً عن عميق شكره وبالغ امتنانه لأخيه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على تعازيهما ومواساتهما، وعلى مشاعرهم الأخوية الصادقة النبيلة، والتي تجسد عمق العلاقات التاريخية الراسخة، والروابط الأخوية الوثيقة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.
وحمل جلالته سمو أمير المنطقة الشرقية نقل تحياته وتقديره وتمنياته لأخيه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بدوام الصحة والعافية، ولشعب المملكة العربية السعودية المزيد من التقدم والرفعة والرقي.

روابط ذات صلة

المملكة تدين بشدة حادث إطلاق النار الذي وقع قرب سوق بمدينة ستراسبورج الفرنسية

المملكة تدين بشدة حادث إطلاق النار الذي وقع قرب سوق بمدينة ستراسبورج الفرنسية
بدء أعمال المؤتمر الـ 42 لقادة الشرطة والأمن العرب في تونس

بدء أعمال المؤتمر الـ 42 لقادة الشرطة والأمن العرب في تونس
توقيع برنامج تنفيذي للتعاون بين المملكة ومصر في مجال الحرف والصناعات اليدوية

توقيع برنامج تنفيذي للتعاون بين المملكة ومصر في مجال الحرف والصناعات اليدوية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*