أمير تبوك يستقبل رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي

المناطق - تبوك :

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه بالإمارة اليوم, معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم الذي يزور المنطقة حالياً.

‎ونوه أمير منطقة تبوك بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – من دعم سخي لتقديم خدمات إسعافية متكاملة في جميع مناطق المملكة ومنها منطقة تبوك.

وأكد سمو أمير منطقة تبوك, الدور الكبير والمهم للهلال الأحمر والمتعلق بسلامة المواطنين وهو أمر مقدر لدى الجميع.

وناقش سموه آلية تطوير الخدمات الإسعافية في جميع محافظات ومدن وقرى المنطقة إلى الأفضل, مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود.

من جانبه, قدم الدكتور القاسم عرضًا عن دور الهلال الأحمر بالمنطقة, معربًا عن شكره لسمو أمير منطقة تبوك على ما يجده فرع الهيئة من دعم ومساندة من سموه.