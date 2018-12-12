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جولات بلدية أملج تغلق 29 محلاً خاضعاً للصحة العامة

جولات بلدية أملج تغلق 29 محلاً خاضعاً للصحة العامة

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جولات بلدية أملج تغلق 29 محلاً خاضعاً للصحة العامة

جولات بلدية أملج تغلق 29 محلاً خاضعاً للصحة العامة
http://almnatiq.net/?p=667858
المناطق - أملج - فايز السميري

أغلقت بلدية محافظة أملج خلال جولاتها الرقابية المفاجئة التي نفذتها على مدى أسبوع 29 محلاً خاضعة للصحة العامة , شملت بوفيهات ومطاعم ومخابز ومحلات بيع مواد غذائية وصوالين حلاقة.

وأوضح رئيس البلدية المهندس ناجي رمضان غبان، أن البلدية ممثلة في قسم صحة البيئة تقوم خلال جولاتها بالتأكد من توفر جميع الاشتراطات الصحية والتصاريح النظامية لأنشطتها، مفيدًا أنه تم ضبط العديد من المخالفات,أغلق على أثرها 29 محلاً , , وقد قامت البلدية بمصادرة المواد منتهية الصلاحية وغيرالصالحة للاستهلاك الآدمي ، بينما طبقت الغرامات والأنظمة بحق المخالفين.

من جهته أكد مدير قسم صحة البيئة تركي علي النحاس أن البلدية حريصة على تكثيف الجولات الرقابية المفاجئة, إضافة إلى الجولات اليومية الاعتيادية، لمتابعة مختلف الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة، مشدداً على دور المواطن والمقيم في التعاون مع جهود البلدية والإبلاغ عن المخالفات التي قد تحصل من خلال الاتصال بالرقم 940 وحساب البلدية بتويتر @bumluj ورقم واتس آب البلدية 0554020155 وموقع البلدية .

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