أمير تبوك يرفع التهنئة لخادم الحرمين بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة ومشاعر الترحيب التي عمت المنطقة خلال الزيارة الميمونة

المناطق - تبوك

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس المنطقة اليوم الأربعاء الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة لمجلس المنطقة للعام المالي 1439/1440هـ .

في بداية الجلسة رفع سمو أمير المنطقة باسم المجلس وباسم أهالي المنطقة أسمى معاني التهاني وصادق التمنيات لمقام خادم الحرمين الشريفين بمناسبة الذكرى الرابعة لبيعة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود سائلاً المولى القدير أن يمده بعونه ويمتعه بالصحة وأن يحفظه ويحفظ سمو ولي العهد .

وأكد المجلس على مشاعر الترحيب والشرف الكبير الذي عم المنطقة خلال الزيارة الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد-حفظهم الله- لمنطقة تبوك والتي تجسد حرص قيادة البلاد على الالتقاء بالمواطنين والاطمئنان عليهم وما حملته من مشاريع خير عمت المنطقة.

بعد ذلك ناقش المجلس محضر اجتماع اللجنة العامة حول سير العمل في المشاريع التنموية القائمة بالمنطقة, حيث اطلع المجلس على تقرير مفصل عن المشاريع التنموية الجاري تنفيذها وحالتها ونسب الإنجاز فيها مشيراً إلى الاجتماعات الدائمة للجنة المتابعة وتنسيق المشروعات وتقاريرها المباشرة والمستمرة عن المشروعات .

كما اطلع المجلس على اجتماع اللجنة العامة والمتضمن اقتراحات أعضاء المجلس وتوصيات اللجنة حولها.

كما تدارس المجلس الموضوعات المدرجة على جول الأعمال ووجه حيالها باللازم .