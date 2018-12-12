رئيس الهلال الأحمر يتفقد سير العمل الإسعافي بمنطقة تبوك

زار معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبد الله القاسم فرع الهيئة في منطقة تبوك اليوم وذلك للاطلاع على سير العمل الإسعافي والتطوعي والمشاريع التنموية التي تتبناها الهيئة في المنطقة والوقوف على أبرز المستجدات وافتتاح عدد من المراكز الإسعافية الجديدة.

واجتمع الدكتور القاسم بمدير عام فرع الهيئة بمنطقة تبوك حسين بن غالب البلوي ومدراء الأقسام، حيث اطلع معاليه على خطط وآليات سير العمل الإسعافي في كافة محافظات ومدن المنطقة وخطط العمل بالمراكز الإسعافية، كما استمع إلى شرح مكثف عن برامج التدريب والتطوع وأبرز المستجدات والتحديات.

كما أجرى معاليه جولة تفقدية شملت جميع إدارات وأقسام فرع الهيئة بالمنطقة، التقى خلالها عددا من المواطنين والمتطوعين والمتطوعات في مجال العمل الإسعافي واستمع إلى شرح موسع عن المعرض التوعوي.

كما كرم الدكتور القاسم عددا من المتطوعين والمتطوعات في مجال العمل التطوعي، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي يبذلها أبناء هذا الوطن في مجال العمل الخيري والتطوعي، كما زار معاليه المستودعات وإدارة التموين الطبي واستقبل عدد من المواطنين.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الجولات التفقدية التي يجريها معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر في جميع مناطق المملكة لمتابعة سير العمل الإسعافي والمشاريع والبرامج في فروع الهيئة والاطلاع على كافة المستجدات، وذلك في إطار الخطة التطويرية الشاملة للهيئة.

