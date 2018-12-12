احدث الأخبار

رئيس الهلال الأحمر يتفقد سير العمل الإسعافي بمنطقة تبوك
منطقة تبوك
 أمير تبوك يرفع التهنئة لخادم الحرمين بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة ومشاعر الترحيب التي عمت المنطقة خلال الزيارة الميمونة
منطقة تبوك
 جولات بلدية أملج تغلق 29 محلاً خاضعاً للصحة العامة
منطقة تبوك
 أمير تبوك يستقبل رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي
منطقة تبوك
 أمير المنطقة الشرقية ينقل تعازي خادم الحرمين الشريفين لملك البحرين في وفاة الشيخة نورة آل خليفة
أبرز المواد
 نائب أمير مكة يعزي صنيتان الضيط في وفاة نجله فواز
منطقة مكة المكرمة
 المملكة تدين بشدة حادث إطلاق النار الذي وقع قرب سوق بمدينة ستراسبورج الفرنسية
أبرز المواد
 بدء أعمال المؤتمر الـ 42 لقادة الشرطة والأمن العرب في تونس
أبرز المواد
 توقيع برنامج تنفيذي للتعاون بين المملكة ومصر في مجال الحرف والصناعات اليدوية
أبرز المواد
 صحة عسير تكشف ملابسات انقطاع الكهرباء بمستشفى أبها للولادة والأطفال
منطقة عسير
 وزير الحرس الوطني يرعى الحفل الختامي للتمرين المشترك بقرية التدريب الأمنية بخشم العان
أبرز المواد
 وزير الخارجية يرأس اجتماع وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن
أبرز المواد
رئيس الهلال الأحمر يتفقد سير العمل الإسعافي بمنطقة تبوك

رئيس الهلال الأحمر يتفقد سير العمل الإسعافي بمنطقة تبوك

منطقة تبوك
أمير تبوك يرفع التهنئة لخادم الحرمين بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة ومشاعر الترحيب التي عمت المنطقة خلال الزيارة الميمونة

أمير تبوك يرفع التهنئة لخادم الحرمين بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة ومشاعر الترحيب التي عمت المنطقة خلال الزيارة الميمونة

منطقة تبوك
جولات بلدية أملج تغلق 29 محلاً خاضعاً للصحة العامة

جولات بلدية أملج تغلق 29 محلاً خاضعاً للصحة العامة

منطقة تبوك
أمير تبوك يستقبل رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي

أمير تبوك يستقبل رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي

منطقة تبوك

رئيس الهلال الأحمر يتفقد سير العمل الإسعافي بمنطقة تبوك

رئيس الهلال الأحمر يتفقد سير العمل الإسعافي بمنطقة تبوك
http://almnatiq.net/?p=667867

زار معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبد الله القاسم فرع الهيئة في منطقة تبوك اليوم وذلك للاطلاع على سير العمل الإسعافي والتطوعي والمشاريع التنموية التي تتبناها الهيئة في المنطقة والوقوف على أبرز المستجدات وافتتاح عدد من المراكز الإسعافية الجديدة.
واجتمع الدكتور القاسم بمدير عام فرع الهيئة بمنطقة تبوك حسين بن غالب البلوي ومدراء الأقسام، حيث اطلع معاليه على خطط وآليات سير العمل الإسعافي في كافة محافظات ومدن المنطقة وخطط العمل بالمراكز الإسعافية، كما استمع إلى شرح مكثف عن برامج التدريب والتطوع وأبرز المستجدات والتحديات.
كما أجرى معاليه جولة تفقدية شملت جميع إدارات وأقسام فرع الهيئة بالمنطقة، التقى خلالها عددا من المواطنين والمتطوعين والمتطوعات في مجال العمل الإسعافي واستمع إلى شرح موسع عن المعرض التوعوي.
كما كرم الدكتور القاسم عددا من المتطوعين والمتطوعات في مجال العمل التطوعي، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي يبذلها أبناء هذا الوطن في مجال العمل الخيري والتطوعي، كما زار معاليه المستودعات وإدارة التموين الطبي واستقبل عدد من المواطنين.
وتأتي هذه الزيارة في إطار الجولات التفقدية التي يجريها معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر في جميع مناطق المملكة لمتابعة سير العمل الإسعافي والمشاريع والبرامج في فروع الهيئة والاطلاع على كافة المستجدات، وذلك في إطار الخطة التطويرية الشاملة للهيئة.

روابط ذات صلة

أمير تبوك يرفع التهنئة لخادم الحرمين بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة ومشاعر الترحيب التي عمت المنطقة خلال الزيارة الميمونة

أمير تبوك يرفع التهنئة لخادم الحرمين بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة ومشاعر الترحيب التي عمت المنطقة خلال الزيارة الميمونة
جولات بلدية أملج تغلق 29 محلاً خاضعاً للصحة العامة

جولات بلدية أملج تغلق 29 محلاً خاضعاً للصحة العامة
أمير تبوك يستقبل رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي

أمير تبوك يستقبل رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*