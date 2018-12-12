الجمعية الخيرية لتحفيظ القران الكريم بمنطقة تبوك تكرم الطلاب المتميزين

المناطق- تبوك:

نظمت الجمعية الخيرية لتحفيظ القران الكريم بمنطقة تبوك ممثلة بالمجمع القرآني بجامع الإمام النسائي بحي السليمانية بمدينة تبوك الحفل التكريمي النصف سنوي الختامي للطلاب المتميزين بعنوان ( ارتقاء) برعاية وحضور مدير عام التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العمري، ونائب رئيس المحكمة الجزائية بتبوك عبداللطيف السنان، وعدداً من دعاة فرع وزارة الشؤون الإسلامية.

وألقى أمين حلقات مجمع الإمام النسائي إبراهيم بن محمود المسلماني خلال الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة, كلمة نوه بالجهود التي تقدمها قيادة المملكة في دعم جمعيات تحفيظ القرآن الكريم والدور الريادي في دعم مناشطها وأهدافها، مشيداً بذات الوقت بالدور البارز لوزارة الشؤون الإسلامية في متابعة مناشطها لتحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها .

وأعرب عن شكره وتقدير لجميع الرعاة والمشاركين في دعم المجمع والطلاب الدارسين وأولياء أمورهم، مشيداً بالتعاون الكبير الذي يلقاه المجمع من كافة الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالمنطقة للقيام برسالته في خدمة المجتمع والعناية بحفظة القرآن الكريم، سائلاً الله تعالى للجميع التوفيق والسداد.

عقب ذلك ألقى نائب رئيس المحكمة الجزائية بتبوك, كلمة تحدث فيها عن فضيلة حفظ القرآن الكريم والعناية به، مستشهداً بالأحادية والأحاديث، مؤكدا أهمية رسالة المسجد والمدرسة في توعية الناشئة وحفظ أوقاتهم وعمارتها بما يعود عليهم بالنفع والفائدة.

وأشاد السنان بالدور الذي تضطلع به وزارة الشؤون الإسلامية برعاية وتوجيهات معالي الوزير رئيس المجلس الأعلى لجمعيات تحفيظ القرآن الكريم الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في متابعة شؤون جمعيات تحفيظ القرآن الكريم وتقويم أدائها والعمل على تطوير أعمالها بما يسهم في فاعليتها في المجتمع.

فيما ألقى مدير عام التعليم بمنطقة تبوك, كلمة أشاد فيها بالدور البارز لجمعيات تحفيظ القرآن الكريم في نشر الوسطية والاعتدال وترسيخ قيم الانتماء للوطن، مؤكداً أهمية التعاون البناء والمثمر للمحافظة على الطلاب وتطوير قدراتهم ومهاراتهم وتحصيلهم العلمي.

وبين أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وبمتابعة سمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – تبذل جهداً كبيراً في بناء مجتمع مثالي ومتطور تتشارك مؤسساته في بناء المجتمع ودفع مسيرة التنمية والتعاضد والتعاون لخدمة المواطن بما يحقق له مزيداً من التقدم والازدهار وفق رؤية المملكة (2030), مثمنا التعاون بين المدارس وحلق تحفيظ القرآن الكريم في بناء جيل متمسك بتعاليم القرآن الكريم ومتخلق بأخلاقه، إضافة إلى الحرص على التحصيل العلمي والتربوي في شتى المجالات.

وفي نهاية الحفل, تم تكريم الطلاب الحفظة والمتميزين والأساتذة والرعاة، كما قلد المشرف العام على المجمع يوسف بن رفعة الشاذلي، وإمام وخطيب الجامع الشيخ سلمان بن مسلم المالكي, قلائد تقديرية نظير جهودهم التي يقدمونه في سبيل خدمة المجمع القرآني.

