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المجلس التعليمي بتبوك يعقد جلسته الثانية

المجلس التعليمي بتبوك يعقد جلسته الثانية
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المناطق - تبوك

عقدت الإدارة للتعليم بمنطقة تبوك اليوم الجلسة الثانية للمجلس التعليمي بالمنطقة للعام الدراسي الحالي برئاسة مدير عام التعليم بالمنطقة إبراهيم بن حسين العُمري بحضور جميع أعضاء المجلس وبمشاركة عدد من الطلاب والطالبات الذين شاركوا في إدارة الحوار خلال الجلسة وذلك بقاعة الاجتماعات بالإدارة.
وأوضح أمين المجلس التعليمي بتعليم تبوك موسى بن سليمان الحربي أن الاجتماع ناقش عددًا من الأمور التعليمية المدرجة على جدول أعماله شملت رؤية مقترحة لفكرة صانع الصورة ومقترح إدارة المواهب ومقترحات لإنشاء وحدة لتأهيل وتوظيف طلاب معهد النور وللتحقق الإداري لمتابعة القضايا وعن بعد ومقترح تطبيق إلكتروني للمجلس التعليمي.
وأشار الحربي إلى أن مدير التعليم رئيس المجلس أكد أهمية المقترحات المقدمة التي تأتي في إطار الإسهام في رفع كفاءة وفاعلية الأداء التعليمي واقتراح الحلول المناسبة للأمور التعليمية وترسيخ العمل المؤسسي ورفع مستوى المشاركة في صناعة القرار وتوثيق التعاون والتواصل مع المجتمع والجهات الحكومية ونقل الخبرات والتجارب الناجحة.
وأفاد أن المجلس بحث عددًا من المقترحات التطويرية واتخذ بشأنها عدد من التوصيات اللازمة.

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