أديبات وشاعرات في رحاب الثانوية الرابعة بحوية الطائف يبهرن الحضور

المناطق - عادل الزهراني

في يوم توشحت فيه الفصحى بأزهى الحُلل و انطلقت الألسن بعذب اللفظ وتكللت الجهود بجميل المنجز في رحاب الثانوية الرابعة وبحضور المساعدة للشؤون التعليمية أ/مها الزايدي اتحدت الهمم من قيادات ومعلمات وطالبات أبدعن وتميزن بفضل من الله وتوفيقه

فشاهدنا الشاعرات والأديبات من طالبات الفصحى( في البرنامج الإثرائي / الفصحى نبض الشباب) ضمن فعاليات اليوم العالمي للغة العربية واللاتي توجنا جهود الميدان بمهارات إبداعية وتقنية .

شارك في الفعالية عدد من المدارس

١- الثانوية الرابعة

٢- الابتدائية التاسعة .

٣- مجمع تحفيظ القاعدة .

٤- ابتدائية السيل الصغير

٥- ابتدائية شرق السيل .

٦- المتوسطة ٣٤

٧- متوسطة السيل الصغير .

٨- ب رحاب

٩- ب مثملة .

١٠- ب ٤٤

فقد شكرت بعد شكر الله أولا قائدة الثانوية الرابعة ا/ مها سابر الشهراني سفيرة القياده والعضوة بمجلس ادارة تعليم الطائف الأستاذة مها الزايدي على حضورها وشكر أيضا للأستاذة زها الخماش مديرة مكتب الحوية لدعمها المتواصل وشكر خاص لجميع القائدات والمعلمات والطالبات المشاركات وكذلك لجميع المدارس التابعة للمكتب والتي فعلت الاحتفاء بشكل متميز. أعطى صورة مشرفة عن تلك الجهود .

وشكرت الزايدي المدرسة المستضيفة وقائدتها مثمنة دورها الفعال والمميز كما شكرت جميع المدارس المشاركة مشيدة بما قدم وما شوهد من نتاج الميدان.