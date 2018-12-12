الامير محمد بن سلمان يعزي ملك البحرين وولي عهده في وفاة الشيخة نورة آل خليفة

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أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، اتصالاً هاتفياً بجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، أعرب فيه سموه عن تعازيه ومواساته في وفاة سمو الشيخة نورة بنت عيسى بن سلمان آل خليفة ـ رحمها الله ـ.

وسأل سمو ولي العهد الله سبحانه أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة الصبر والسلوان.

وقد عبر جلالة ملك مملكة البحرين، عن شكره لسمو ولي العهد على مشاعره الصادقة وتعزيتهم في الفقيدة، داعياً المولى أن يحفظ سموه من كل مكروه.

كما أجرى الأمير محمد بن سلمان اليوم، اتصالاً هاتفياً بصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، عبر فيه سموه عن تعازيه ومواساته في وفاة سمو الشيخة نورة بنت عيسى بن سلمان آل خليفة – رحمها الله -، داعياً الله أن يرحم الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة الصبر والسلوان.

وقد عبر سمو ولي عهد مملكة البحرين، عن عظيم شكره لسمو ولي العهد على عزائه ومواساته في الفقيدة، سائلاً الله أن يجزل لسموه الأجر والمثوبة.