احدث الأخبار

وزير التعليم يعلن عودة مقرر الخط والإملاء للابتدائية ابتداءً من الفصل الثاني
أبرز المواد
 نائب أمير مكة يستقبل أمير الفوج الأول بوزارة الحرس الوطني في القطاع الغربي
منطقة مكة المكرمة
 الولايات المتحدة تطالب الأمم المتحدة بإعادة فرض قيود على برنامج إيران للصواريخ الباليستية
أبرز المواد
 التحالف: إصدار 198 تصريح منها 152 تصريح لحماية القوافل خلال 72 ساعة
أبرز المواد
 منسوبو إدارة ومركز موهوبي الطائف يحتفلون بذكرى مبايعة الملك سلمان
منطقة مكة المكرمة
 نادي عناية لرعاية اليتيم بالعارضة يقيم حفل تكريم لطلابه المتميزين 
منطقة جازان
 الحكومة الشرعية تطالب الميليشيات الحوثية بخرائط الألغام في مشاورات السويد
أبرز المواد
 الامير محمد بن سلمان يعزي ملك البحرين وولي عهده في وفاة الشيخة نورة آل خليفة
أبرز المواد
 الهلال يهزم أحد ويوسع فارق الصدارة
أبرز المواد
 مدير تعليم الجوف يختتم لقاء مؤشرات قياس أداء معلمي ومشرفي التربية البدنية
منطقة الجوف
 أديبات وشاعرات في رحاب الثانوية الرابعة بحوية الطائف يبهرن الحضور
منطقة مكة المكرمة
 المنصور : نتائج تقييم الحوادث باليمن قائمة على مشروعية الهدف ومبدأ الضرورة وتحقيق الميزة العسكرية
أبرز المواد
وزير التعليم يعلن عودة مقرر الخط والإملاء للابتدائية ابتداءً من الفصل الثاني

وزير التعليم يعلن عودة مقرر الخط والإملاء للابتدائية ابتداءً من الفصل الثاني

أبرز المواد
نائب أمير مكة يستقبل أمير الفوج الأول بوزارة الحرس الوطني في القطاع الغربي

نائب أمير مكة يستقبل أمير الفوج الأول بوزارة الحرس الوطني في القطاع الغربي

منطقة مكة المكرمة
الولايات المتحدة تطالب الأمم المتحدة بإعادة فرض قيود على برنامج إيران للصواريخ الباليستية

الولايات المتحدة تطالب الأمم المتحدة بإعادة فرض قيود على برنامج إيران للصواريخ الباليستية

أبرز المواد
التحالف: إصدار 198 تصريح منها 152 تصريح لحماية القوافل خلال 72 ساعة

التحالف: إصدار 198 تصريح منها 152 تصريح لحماية القوافل خلال 72 ساعة

أبرز المواد

الحكومة الشرعية تطالب الميليشيات الحوثية بخرائط الألغام في مشاورات السويد

الحكومة الشرعية تطالب الميليشيات الحوثية بخرائط الألغام في مشاورات السويد
http://almnatiq.net/?p=667904

مدير مشروع “مسام” أسامة القصيبي : لا أعتقد أن خرائط الألغام ستسلّم حاليًا و لدّي شكوك حولها

يناقش وفد الحكومة الشرعية اليمنية خلال جولة مشاورات السلام المنعقدة حاليًا في السويد ستة ملفات أساسية تهدف لإنهاء الصراع في اليمن، من أبرزها ملف الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.
وطالبت الحكومة الشرعية بإلزام الميليشيات الحوثية بتسليمها لخرائط الألغام التي زرعتها على الأرضي اليمنية، وشددت على أهمية تشكيل فريق حكومي يعمل بالتعاون مع مكتب المبعوث الخاص بالأمم المتحدة مارتن غريفيث لنزع الألغام، الأمر الذي رفضته الميليشيات الحوثية.
وأوضح مدير المشروع السعودي لنزع الألغام “مسام” أسامة القصيبي في تصريح صحفي بأن فرق المشروع الميدانية قامت منذ انطلاق أعمالها في يونيو 2018 حتى يوم أمس الأول (الإثنين 10/12/2018) بنزع ما يقارب 25 ألف لغم تنوعت ما بين ألغام وعبوات ناسفة وذخائر غير متفجرة، مؤكدًا بأنها تمت إزالتها من جميع مناطق عمل فرق المشروع والواقعة بين محافظة مأرب ومناطق الساحل الغربي.
وحول مطالبة الحكومة الشرعية تسليم الميليشيات الحوثية لخرائط الألغام التي زرعتها في اليمن قال القصيبي : “لا أعتقد بأن الخرائط ستمنح في الوقت الحالي، و لدّي شكوك حول وجودها ، فالطريقة التي تمت زراعة الألغام بها لا توحي بذلك، و يمكن أن يوجد بالفعل بعض الخرائط لبعض الجبهات ولمحافظة الحديدة ولكننا لم نرَ منها شيئًا حتى هذه اللحظة ولم نعثر على مخطط يُظهر توزيعها في أي منطقة تم العمل فيها، أيضًا لم يعثر البرنامج الوطني على شيء كهذا”.
وأكد القصيبي بأن الألغام الحوثية لم تسلم منها البُنى التحتية ولا القرى ولا الطرق الفرعية التي تؤدي إلى تلك القرى، ولم تسلم منها حتى المدارس والمزارع ومنازل المدنيين.
وعن أهمية خرائط زراعة الألغام، شدد القصيبي على ضرورة وجودها لتسهيل عمليات نزع الألغام، والعمل بدون هذه الخرائط يجعل من الصعوبة بمكان التعرف عن أماكنها وبالتالي تأخذ وقتاً أطول وجهداً أكبر لانتزاعها، إضافة إلى ارتفاع مخاطر الإصابة بها.
ويذكر بأن الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تعمل على تصعيد أعمال العنف، ولاتزال مستمرة في انتهاكاتها ضد الشعب اليمني، بل أصبحت تتفنن في طرق زرع الألغام لخداع اليمنيين، و كان آخر ما قامت به هو زرع الألغام داخل عبوات المواد الغذائية وأكياس الأرز والسكر وطفايات الحريق حتى تصل إلى منازل المواطنين والطرقات العامة والمقار الحكومية داخل مدينة الحديدة، انتقامًا من المدنيين الذين يرفضون وجود عناصرها بينهم.

 

روابط ذات صلة

وزير التعليم يعلن عودة مقرر الخط والإملاء للابتدائية ابتداءً من الفصل الثاني

وزير التعليم يعلن عودة مقرر الخط والإملاء للابتدائية ابتداءً من الفصل الثاني
الولايات المتحدة تطالب الأمم المتحدة بإعادة فرض قيود على برنامج إيران للصواريخ الباليستية

الولايات المتحدة تطالب الأمم المتحدة بإعادة فرض قيود على برنامج إيران للصواريخ الباليستية
التحالف: إصدار 198 تصريح منها 152 تصريح لحماية القوافل خلال 72 ساعة

التحالف: إصدار 198 تصريح منها 152 تصريح لحماية القوافل خلال 72 ساعة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*