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نادي عناية لرعاية اليتيم بالعارضة يقيم حفل تكريم لطلابه المتميزين 

نادي عناية لرعاية اليتيم بالعارضة يقيم حفل تكريم لطلابه المتميزين 
http://almnatiq.net/?p=667908
المناطق - فضه عطيف
أقامت إدارة نادي عناية لرعاية اليتيم التابع لجمعية البر الخيرية بمحافظة العارضة بالشراكة المجتمعية مع مؤسسة السبيعي الخيرية وأوقاف الضحيان , حفل تكريم للطلاب والطالبات من المتميزين والمتميزات في البرنامج , بحضور مدير الجمعية الأستاذ طالع مغدر الجابري ومدير مركز العناية باليتيم بالمحافظة الأستاذ محمد حسين العبدلي , وعدد من أعضاء المركز , وأولياء أمور الطلاب وأسرهم , وذلك باستراحة الشلال بالعارضة.

وقد بدأ الحفل الخطابي الذي أقيم بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القران الكريم ثم ألقى الاستاذ عبدالرحمن حسين اللغبي كلمة مدير النادي بالنيابة عنه شكر فيها جمعية البر الخيرية على جهودها واهتمامها بالايتام وأسرهم في كل أمور حياتهم منوها بأهداف البرنامج التي تاتي ضمن تأهيل الأيتام وأسرهم ليكونوا في المستقبل قادرين على القيام بأنفسهم وخدمة أسرهم ومجتمعهم . مثمناً جهود أولياء أمور الطلاب وأسرهم على حرصهم وتفانيهم في سبيل مصلحة الطلاب من خلال متابعتهم الحثيثة وتواصلهم البناء مع النادي والذي كان له بالغ الأثر في نفوس المشرفين والقائمين على البرنامج .

وقدم ” اللغبي ” الشكر والتقدير لمؤسسة السبيعي الخيرية واوقاف الضحيان على جهودهما ودعمهما للمشروع ومساهمتهما بشكل كبير وفعال في رعاية الأيتام والنهوض بالمسؤولية المجتمعية .

وتوالت فقرات الحفل التي تضمنت عرضاً وثائقيا وكلمة الطلاب ، ثم تكريم المتميزين والمشرفين بجوائز ودروع تذكارية .

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