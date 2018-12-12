منسوبو إدارة ومركز موهوبي الطائف يحتفلون بذكرى مبايعة الملك سلمان

المناطق - عادل الزهراني

احتفلت إدارةو مركز الموهوبين بتعليم الطائف اليوم الثلاثاء بالذكرة الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله – مقاليد الحكم ملكا للملكة العربية السعودية تحت شعار (لك..ياسلمان)

وعقب السلام الوطني بدأ الأحتفال بأيات من القرآن الكريم ثم كلمة لمدير مركز الموهوبين أ. تركي الربيعي بين فيها أن أربعة أعوام مرت على البلاد وهو في نماء وتطور وأمن وأمان بفضل من الله ثم بفضل القيادة السديدة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين فقد كان الملك سلمان حفظه الله ورعاه رجل القرارات الشجاعة والإنجازات على كافة المستويات السياسية والأقتصادية و التنموية والله نسأل النصر والتمكين لبلادنا ولجنودنا المرابطين على الحدود .

ثم عرض مرئي تناول أبرز الإنجازات في العهد الزاهر للملك سلمان والتي تعد الأكبر تأثيرًا في تاريخ البلاد ومن أبرزها:

– السماح بقيادة النساء للسيارات للمرة الأولى في تاريخ المملكة.

– فتح دور السينما في جميع مدن المملكة.

– دمج وزارة العمل ووزارة الشئون الاجتماعية في وزارة واحدة باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ودمج وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي في وزارة واحدة باسم وزارة التعليم.

– إلغاء العديد من الهيئات والمجالس مثل المجلس الأعلى للتعليم والمجلس الأعلى للإعلام والمجلس الأعلى للأمن الوطني.

– مشاركة المرأة السعودية في الانتخابات؛ حيث أصبح للمرأة الحق في المشاركة بالانتخابات، وذلك طبقًا لأمر الملك سلمان، وللمرة الأولى يصبح لها الحق في التصويت، وكذلك ترشيح نفسها في الانتخابات.

– إنشاء مجمع باسم “مجمع الملك سلمان لطباعة الحديث الشريف”.

– تأسيس متحف تاريخ العلوم والتقنية في الإسلام.

– تأسيس مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية؛ بغرض أن تمدَّ المملكةُ دول العالم كافةً -وخاصةً اليمن- بما تحتاجه من مساعداتٍ وإغاثات.

– تنمية الاقتصاد الوطني بالمملكة؛ وذلك من خلال تخصيص ميزانية خاصة به، بحيث يَقِلُّ الاعتماد على الثروة النّفطية، فلا تصبح هي مصدر الدخل الرئيسي للمملكة.

– افتتاح مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي الجديد بالمدينة المنورة، ويَتَّسِعُ لأكثر من ثمانية ملايين فرد.

– العمل على مشاريع توسعة الحرمين الشريفين؛ حيث بدأ تنفيذ 5 مشروعات تهدف إلى تأسيس مبنى التوسعة وتطوير الساحات والإنفاق والطريق الدائري الأول، وإنشاء محطات الكهرباء والمولِّدات الاحتياطية وغيرها من المخططات.

– تعيين الفئة الشابة في مناصب مهمة بالمملكة؛ تأكيدًا على دورهم الحيوي، وضرورة استغلال نشاطهم في تنمية وتطوير الاقتصاد، وبالفعل قام جلالة الملك بتعيين الأمير الشاب محمد بن سلمان وزيرًا للدفاع ووليًّا للعهد.

– أَطْلَقَ وليُّ العهد محمد بن سلمان رؤيةً أسماها رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وهي خطة اقتصادية اجتماعية ثقافية سياسية شاملة، تؤسِّس لدخول السعودية إلى عصر ما بعد النفط.

– نيوم أو “أرض الفرص والأحلام”: مشروع مدينة ذكية أطلقه ولي العهد محمد بن سلمان في أكتوبر 2017، لتكون “نيوم” بمثابة عاصمة تجارية واقتصادية عالمية تمثِّل رُوحَ العصر المرتبط بالذكاء الاصطناعي.

– أطلق وليُّ العهد مشروعَ منتجع القِدِّية الترفيهي، الذي يستهدف تأسيس أكبر مدينة ترفيهية ثقافية رياضية على مستوى العالم بمساحة 334 كيلومترًا مربعًا، أي أكبر من “ديزني وورلد” بثلاث مرات تقريبًا.

– أعلن وليُّ العهد محمد بن سلمان عن مشروع البحر الأحمر، وهو مشروع سياحي عالمي، يستهدف خلق منتجعات سياحية على أكثر من خمسين جزيرة سعودية بين مدينتي أُمْلُج الحوراء والوجه .

فقصيدة وطنية للشاعر سمير المرشدي

وفي الختام ذكر مدير إدارة الموهوبين بالطائف أ. بندر الحارثي

أن ذكرى البيعة الرابعة للملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -, بينت بجلاء حرص القيادة خلال السنوات الماضية على المضي نحو مستقبل مشرق ينعم فيه المواطن بالرفاهية والعيش الرغيد فالمملكة شهدت خلال عهد خادم الحرمين الشريفين إنجازات عديدة ومهمة على الصعيدين المحلي والدولي, حيث اتسم هذا العهد بسمات حضارية ومدنية وأمنية رائدة جسدت تفانيه – حفظه الله – في خدمة وطنه

داعيا الله بأن ينصر جنودنا على أعدائهم وأن يحفظ