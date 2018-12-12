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وزير التعليم يعلن عودة مقرر الخط والإملاء للابتدائية ابتداءً من الفصل الثاني

وزير التعليم يعلن عودة مقرر الخط والإملاء للابتدائية ابتداءً من الفصل الثاني

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وزير التعليم يعلن عودة مقرر الخط والإملاء للابتدائية ابتداءً من الفصل الثاني

وزير التعليم يعلن عودة مقرر الخط والإملاء للابتدائية ابتداءً من الفصل الثاني
http://almnatiq.net/?p=667924
المناطق - الرياض

كشف معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى عن تحول جديد ستشهده استراتيجيات المناهج الدراسية بدء من الفصل الدراسي القادم وما يليه من الأعوام الدراسية القادمة، مشيراً إلى أن وزارة التعليم لن تتوانى في تنفيذ البرامج والمشاريع والمبادرات التي تستهدف تطوير المنظومة التعليمية بتفاصيلها وأدق جزئياتها وفق متطلبات رؤية 2030 .

وأكد معاليه أن مرحلة تحديث المناهج والمقررات الدراسية وتطوير المحتوى العلمي مستمرة خاصة في زمن الانفجار المعرفي والمعلوماتي الذي يمثل التحدي الأكبر لدى الطلاب اليوم على مستوى العالم .

وألمح العيسى أن إدخال مهارات القرن الحادي والعشرين على المقررات الدراسية في المرحلة الثانوية والتي شملت التفكير الناقد بناء على المنهج الفلسفي، ومبادئ القانون، والثقافة المالية ستسهم في تهيئة الطلاب والطالبات وتسلحهم لمهارات القرن وحل المشكلات، والمشاركة بشكل متزايد في التواصل بين الثقافات، والتفكير النقدي والإبداعي، والتكامل التكنولوجي .

وأعلن الوزير العيسى عن عودة منهج الإملاء والخط للمرحلة الابتدائية بدء من الصف الثالث الابتدائي خلال الفصل الدراسي الثاني من هذا العام، على أن تكون بقية السنوات في المرحلة الابتدائية خلال العام الدراسي القادم .

وكانت وزارة التعليم بالتعاون مع شركة تطوير للخدمات التعليمية، و المؤسسات ذات الخبرة ، أعلنت أول أمس إطلاق مجموعة من المناهج المقررة لمختلف المراحل الدراسية في مدارس التعليم العام ، بدء من الفصل الدراسي الثاني، وكذلك العام الدراسي القادم .

حيث سيكون مقرر مهارات التفكير الناقد والفلسفة هو النسخة العربية الأولى من مقرر يتم تطبيقه في أكثر من 60 دولة بالعالم ويحتوي المقرر على أربعة اقسام هي : كتاب الطالب ، دليل المعلم ، دليل الأسرة ، دليل المتدرب .

فيما يتعرف طلاب المرحلة الثانوية على أربعة محاور للقانون كالتعرف على القانون ومصادره، والمؤسسات القانونية في الوطن، وبناء اتجاهات ايجابية نحو القانون واحترامه، ومعرفة الأنظمة القانونية المرتبطة بحياتنا .

وعن منهج الخط والإملاء للصف الثالث فقد احتوى المنهج رسوماً متحركة وتطبيقات جديدة لممارسة الخط والإملاء وجميع النصوص المقررة ستكون مستمدة من رؤية المملكة 2030 ليتم ترسيخها في اذهان الأطفال .

وتأتي هذه التطورات الجديدة التي شهدتها المقررات الدراسية في وقت مكنت طلاب المرحلة المتوسطة من الاستعداد لاختباراتهم عبر الحصول على شروحات توضيحية لدروس مادتي لغتي، والرياضيات تتضمن حل للأسئلة في نهاية شرح كل درس، وذلك عبر منصة عين الوطنية أو عبر التطبيقات الخاصة على الأجهزة الذكية، فضلاً عما تحتويه المنصه والتطبيق من بنك معلومات ضخم يحتوي على 100 الف من الأسئلة والتمارين المتنوعة لكل المواد ولكل المراحل، يستطيع الطالب العودة إليها كما يمكن لولي الأمر أن يقيم قدرات أبنائه من خلالها .

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