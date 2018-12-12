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ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الأمين العام للأمم المتحدة

ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الأمين العام للأمم المتحدة
http://almnatiq.net/?p=667927
المناطق - واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً اليوم، من معالي الأمين العام للأمم المتحدة السيد انطونيو غوتيرس.
وقد جرى، بحث مستجدات الأوضاع في الساحة اليمنية، والجهود المبذولة بشأنها.
وأكد سمو ولي العهد خلال الاتصال، دعم المملكة لجهود الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، وتطلعها إلى تحقيق نتائج إيجابية في المشاورات المنعقدة حالياً في مملكة السويد.

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