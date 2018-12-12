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أمير منطقة الرياض يشرف حفل سفارة مملكة البحرين

أمير منطقة الرياض يشرف حفل سفارة مملكة البحرين
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المناطق - واس

شرّف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض مساء اليوم حفل سفارة مملكة البحرين لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بقصر الثقافة بحي السفارات بالرياض .
وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ، سفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة ، وعدد من المسؤولين بالسفارة .
ونوه سمو أمير منطقة الرياض في تصريح صحفي بالعلاقات المميزة بين البلدين الشقيقين ، وقال :” البحرين عزيز وغالي يرفع الرأس هو وأبناءه ووطنه …. وطن فعلاً يشيد ويرفع ويعز كل من يكون متواصل معه ونحن نتواصل مع البحرين لنكون في سفينة واحدة للمستقبل الذي ننشده جميعاً في عز ورخاء وسؤدد للبحرين الشقيق وللمملكة العربية السعودية هاتين المملكتين لهما دور كبير في تعزيز العلاقات بين دول الخليج وسيكونون – إن شاء الله – أداة للإصلاح والعمل الجيد والنير بما فيه خير للشعبين و خير لشعوب الخليج والأمة العربية والإسلامية ” .
حضر الحفل عدد من أصحاب السمو الأمراء ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة .

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