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رسالة علمية في مواجهة الأفكار المتطرفة عبر الإنترنت

قبيلة الشراب تحتفل بالدكتور تركي لحصوله على الدكتوراه في الشريعة الإسلامية

قبيلة الشراب تحتفل بالدكتور تركي لحصوله على الدكتوراه في الشريعة الإسلامية
http://almnatiq.net/?p=667938
المناطق_محمد حسن الشيخ

في ليلة مليئة بالفرح والسرور وتتويج العلم وأهله احتفلت قبيلة الشرب من بني يزيد في “حجر”، بالدكتور تركي عطية الله الشرابي، لحصوله على درجة الدكتوراه في تخصص الدعوة من جامعة الأمام محمد بن سعود الإسلامية.

وناقش الدكتور تركي في رسالته قضية مهمة في الوقت الحالي وهى مواجهة الأفكار المتطرفة الموجهة عبر شبكات الانترنت المستهدفة للمملكة العربية السعودية.

وحضر الحفل نخبة من رموز القبيلة يتقدمهم الدكتور جمال قرناس المرعشي اليزيدي عضو هيئة التدريس بجامعة طيبة، والدكتور عبد الله معيض المرعشي اليزيدي عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبد العزيز، والداعية عبدالله بن سعيد المسعود الغامدي.

وافتتح الحفل بكلمة شيخ شمل قبيلة بني يزيد الشيخ حضاض بن حمدان بن حضيض، والذي قدم شكره وتقديره للدكتور تركي على مجهوده في  العمل الدعوى لحماية الدين والوطن كما قد شكره لجميع الحضور والمهنئين.

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