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بلدي دومة الجندل يعيد تكوين لجانه في جلسته الرابعة والأربعين

بلدي دومة الجندل يعيد تكوين لجانه في جلسته الرابعة والأربعين
http://almnatiq.net/?p=667953
المناطق - الجوف

عقد المجلس البلدي لبلدية محافظة دومة الجندل بالجوف جلسته العادية الرابعة والأربعين برئاسة سعادة الدكتور نواف بن عبدالكريم السالم وحضور أعضاء المجلس وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 26 ربيع الأول 1440 في تمام الساعة العاشرة صباحا بمقر المجلس .

وفي بداية الجلسة قدم المجلس شكره لسعادة رئيس البلدية المهندس فهد بن إبراهيم العنزي على الجهود التي قدمتها البلدية في إطار زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى منطقة الجوف. وقد اتخذ المجلس العديد من القرارات والتوصيات المناسبة؛ ومنها ما يلي:
أولا: إعادة تكوين لجان المجلس الدائمة وفق الأنظمة والتعليمات والإطار المنظم لها ولمدة عام؛ واللجان هي:1- لجنة التخطيط والتطوير 2 – لجنة العلاقات العامة والإعلام 3- لجنة المالية والاستثمار 4 – لجنة المشاريع والتخطيط العمراني 5 – لجنة الخدمات البلدية
ثانيا: الاستماع لتقرير عن تحسين المشهد الحضري في المحافظة والمراكز؛ قدمه سعادة رئيس البلدية م. فهد بن إبراهيم العنزي، وقد قدم أعضاء المجلس بعض الأسئلة والتوصيات حول هذا الموضوع، وشكر المجلس البلدية على جهودها المبذولة لتحسين المشهد الحضري.
ثالثا: عرض ومناقشة مقترحات أعضاء المجلس؛ وقد اتخذ الجلس حيالها التوصيات والقرارات المناسبة.
رابعا: عرض ومناقشة طلبات ومقترحات المواطنين؛ وقد اتخذ المجلس التوصيات المناسبة حيالها.
خامسا: وافق المجلس على زيارة أعضاء المجلس لبعض المجالس البلدية.
سادسا: وافق المجلس على تأمين احتياجات للمجلس قبل انتهاء السنة المالية الحالية.
سابعا: عرض بعض التعاميم والخطابات الواردة إلى المجلس؛ واتخذ المجلس حيالها التوصيات المناسبة .

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