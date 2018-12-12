دعوة للمشاركة في متحف شارع الفن ومعرض التصوير الفوتوغرافي بمهرجان المجاردة الشتوي

المناطق - عسير

برعاية كريمة من سعادة محافظ المجاردة يحيى بن عبد الرحمن آل حموض يسر اللجنة الفرعية للتنمية السياحية بالمجاردة ممثلة في اللجنة الفنية بشارع الفن تقديم دعوة للمشاركة في معرص التصوير الفوتوغرافي والمزمع اقامته في يوم الخميس 1440/4/20هـ ومن أبرز السروط للاشتراك أن تكون الصورة عالية الجودة بدون اضافات مع ارسال الاسم وحساب الأنستغرام في ملف مستقل ترسل الصور على الإيميل التالي [email protected]

في الفترة من 4/5 حتى 1440/4/10 هـ .

كما قدمت دعوة لأصحاب المتاحف التراثية والمهتمين بالتراث الوطني للمشاركة في متحف شارع الفن بمحافظة المجاردة والمزمع اقامته في نفس التوقيت ، فعلى الراغبين في المشاركة التنسيق مع رئيس اللجنة الفنية خالد الشهري على الرقم التالي 055441572 في الفترة من 4/5 حتى 1440/4/10 هـ .