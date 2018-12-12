احدث الأخبار

غرفة حائل تقيم ورشة عمل ” مهنتي بيدي ” ودورة مباديء ادارة الصالونات
منطقة حائل
 مساعد مدير “تعليم الجوف” يكرم الطلاب الفائزين في الأولمبياد العلمي للعلوم والرياضيات
منطقة الجوف
 العثور على جثة متحللة جنوب حائل
منطقة حائل
 وزير الحج والعمرة يستقبل رؤساء وفود الحج بدول العراق وماليزيا ونيجيريا
أبرز المواد
 محافظ الأفلاج يستقبل وفد من تعليم المحافظة
منطقة الرياض
 رئيس الوزراء اليمني: لدينا مشاريع بدعم سعودي وإماراتي للنهوض بميناء عدن
أبرز المواد
 خادم الحرمين يطلع على المخطط العام لأعمال “مشروع البحر الأحمر”
أبرز المواد
 دعوة للمشاركة في متحف شارع الفن ومعرض التصوير الفوتوغرافي بمهرجان المجاردة الشتوي
منطقة عسير
 بلدي دومة الجندل يعيد تكوين لجانه في جلسته الرابعة والأربعين
منطقة الجوف
 قبيلة الشراب تحتفل بالدكتور تركي لحصوله على الدكتوراه في الشريعة الإسلامية
مجتمع المناطق
 أستاذ بجامعة الملك خالد يحصد جائزة يوم البحث العلمي البحريني في المجال الطبي
منطقة عسير
 عقد اللقاء التعريفي لجائزة الأمير فيصل بن خالد للمعلم بعسير
منطقة عسير
غرفة حائل تقيم ورشة عمل ” مهنتي بيدي ” ودورة مباديء ادارة الصالونات

غرفة حائل تقيم ورشة عمل ” مهنتي بيدي ” ودورة مباديء ادارة الصالونات

منطقة حائل
مساعد مدير “تعليم الجوف” يكرم الطلاب الفائزين في الأولمبياد العلمي للعلوم والرياضيات

مساعد مدير “تعليم الجوف” يكرم الطلاب الفائزين في الأولمبياد العلمي للعلوم والرياضيات

منطقة الجوف
العثور على جثة متحللة جنوب حائل

العثور على جثة متحللة جنوب حائل

منطقة حائل
وزير الحج والعمرة يستقبل رؤساء وفود الحج بدول العراق وماليزيا ونيجيريا

وزير الحج والعمرة يستقبل رؤساء وفود الحج بدول العراق وماليزيا ونيجيريا

أبرز المواد

خادم الحرمين يطلع على المخطط العام لأعمال “مشروع البحر الأحمر”

خادم الحرمين يطلع على المخطط العام لأعمال “مشروع البحر الأحمر”
http://almnatiq.net/?p=667963
المناطق - واس

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله – في قصر عرقة بالرياض اليوم، فريق عمل “مشروع البحر الأحمر”، يتقدمهم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة شركة البحر الأحمر للتطوير، والسيد جون باغانو الرئيس التنفيذي لـ “شركة البحر الأحمر للتطوير”، حيث تم تقديم عرض مرئي عن المخطط العام للمشروع، وأهدافه الاقتصادية والتنموية، ليصبح وجهة عالمية في قطاع السياحة الفاخرة.
ووفقاً للاستراتيجية المطورة للمخطط العام للمشروع، ستشهد المرحلة الأولى التي سينتهي العمل بها عام 2022، إنشاء نحو 3 آلاف غرفة فندقية مع مرافقها، ومطار مخصص للوجهة، مع مراسٍ لليخوت، بالإضافة إلى مرافق سكنية وترفيهية.
ومع الانتهاء من كافة مراحل المشروع، سيتم تطوير 22 جزيرة من أصل أكثر من 90 جزيرة، واسْتِحْدَاث أكثر من 70 ألف فرصة عمل، كما سيقوم بدور مهم في دفع عجلة التَّنوع الاقتصادي بالمملكة من خلال جذب نحو مليون سائح سنوياً، والمساهمة بإضافة 22 مليار ريال سعودي إلى الناتج المحلي للمملكة.
وفي نهاية الاستقبال، تشرف فريق عمل “مشروع البحر الأحمر” بالسلام على خادم الحرمين الشريفين، الذي أشاد بهدف المشروع الذي سيضع المملكة في مكانة مرموقة على خريطة السياحة العالمية، وسيسهم في إيجاد فرص استثمارية للقطاع الخاص المحلي بالإضافة لتطوير قطاع السياحة في المملكة، مع الحفاظ على الموروث الثقافي والبيئي.

روابط ذات صلة

وزير الحج والعمرة يستقبل رؤساء وفود الحج بدول العراق وماليزيا ونيجيريا

وزير الحج والعمرة يستقبل رؤساء وفود الحج بدول العراق وماليزيا ونيجيريا
رئيس الوزراء اليمني: لدينا مشاريع بدعم سعودي وإماراتي للنهوض بميناء عدن

رئيس الوزراء اليمني: لدينا مشاريع بدعم سعودي وإماراتي للنهوض بميناء عدن
أمير منطقة الرياض يشرف حفل سفارة مملكة البحرين

أمير منطقة الرياض يشرف حفل سفارة مملكة البحرين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*