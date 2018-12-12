احدث الأخبار

محافظ الأفلاج يستقبل وفد من تعليم المحافظة
منطقة الرياض
 رئيس الوزراء اليمني: لدينا مشاريع بدعم سعودي وإماراتي للنهوض بميناء عدن
أبرز المواد
 خادم الحرمين يطلع على المخطط العام لأعمال “مشروع البحر الأحمر”
أبرز المواد
 دعوة للمشاركة في متحف شارع الفن ومعرض التصوير الفوتوغرافي بمهرجان المجاردة الشتوي
منطقة عسير
 بلدي دومة الجندل يعيد تكوين لجانه في جلسته الرابعة والأربعين
منطقة الجوف
 قبيلة الشراب تحتفل بالدكتور تركي لحصوله على الدكتوراه في الشريعة الإسلامية
مجتمع المناطق
 أستاذ بجامعة الملك خالد يحصد جائزة يوم البحث العلمي البحريني في المجال الطبي
منطقة عسير
 عقد اللقاء التعريفي لجائزة الأمير فيصل بن خالد للمعلم بعسير
منطقة عسير
 أمير منطقة الرياض يشرف حفل سفارة مملكة البحرين
محليات
 ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الأمين العام للأمم المتحدة
أبرز المواد
 وزير التعليم يعلن عودة مقرر الخط والإملاء للابتدائية ابتداءً من الفصل الثاني
أبرز المواد
 نائب أمير مكة يستقبل أمير الفوج الأول بوزارة الحرس الوطني في القطاع الغربي
منطقة مكة المكرمة
محافظ الأفلاج يستقبل وفد من تعليم المحافظة

محافظ الأفلاج يستقبل وفد من تعليم المحافظة

منطقة الرياض
رئيس الوزراء اليمني: لدينا مشاريع بدعم سعودي وإماراتي للنهوض بميناء عدن

رئيس الوزراء اليمني: لدينا مشاريع بدعم سعودي وإماراتي للنهوض بميناء عدن

أبرز المواد
خادم الحرمين يطلع على المخطط العام لأعمال “مشروع البحر الأحمر”

خادم الحرمين يطلع على المخطط العام لأعمال “مشروع البحر الأحمر”

أبرز المواد
دعوة للمشاركة في متحف شارع الفن ومعرض التصوير الفوتوغرافي بمهرجان المجاردة الشتوي

دعوة للمشاركة في متحف شارع الفن ومعرض التصوير الفوتوغرافي بمهرجان المجاردة الشتوي

منطقة عسير

محافظ الأفلاج يستقبل وفد من تعليم المحافظة

محافظ الأفلاج يستقبل وفد من تعليم المحافظة
http://almnatiq.net/?p=667972
المناطق -الأفلاج

استقبل محافظ الأفلاج الأستاذ تركي الهزاني مدير التعليم الدكتور محمد آل مغيرة ومساعده لشؤون تعليم البنين ورئيس قسم النشاط الطلابي ومعلمين وطلاب وذلك بمناسبة الذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مقاليد الحكم .
وقد رحب الهزاني بالجميع مؤكدا على أهمية هذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعا والتي تحمل في طياتها العديد من المبادئ السامية وتعزز روح الولاء والانتماء لولاة الأمر ولهذا الوطن الشامخ .
و اطلع “الهزاني” على بعضا من أعمال المدارس ونادي الحي بليلى والتي استهدفت كافة شرائح المجتمع ، وعرضا مرئيا حمل مشاعر المواطنين تجاه الملك وقصائد وطنية قام بإلقاها عدد من الطلاب ، .

هذا وقد أكد مدير التعليم أن مدارس المحافظة تقدم العديد من الفعاليات والبرامج بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة مبيناً حرص الإدارة لإبراز هذه المناسبة بالمظهر المشرف.

روابط ذات صلة

أمير منطقة الرياض يشرف حفل سفارة مملكة البحرين

أمير منطقة الرياض يشرف حفل سفارة مملكة البحرين
مستشفى الولادة والأطفال بالخرج يدشن مكتب الخدمات المساندة

مستشفى الولادة والأطفال بالخرج يدشن مكتب الخدمات المساندة
‏”السترات الخضراء ” في “سعود الطبية” تنشر ثقافة الخير والتطوع 

‏”السترات الخضراء ” في “سعود الطبية” تنشر ثقافة الخير والتطوع 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*