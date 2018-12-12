محافظ الأفلاج يستقبل وفد من تعليم المحافظة

المناطق -الأفلاج

استقبل محافظ الأفلاج الأستاذ تركي الهزاني مدير التعليم الدكتور محمد آل مغيرة ومساعده لشؤون تعليم البنين ورئيس قسم النشاط الطلابي ومعلمين وطلاب وذلك بمناسبة الذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مقاليد الحكم .

وقد رحب الهزاني بالجميع مؤكدا على أهمية هذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعا والتي تحمل في طياتها العديد من المبادئ السامية وتعزز روح الولاء والانتماء لولاة الأمر ولهذا الوطن الشامخ .

و اطلع “الهزاني” على بعضا من أعمال المدارس ونادي الحي بليلى والتي استهدفت كافة شرائح المجتمع ، وعرضا مرئيا حمل مشاعر المواطنين تجاه الملك وقصائد وطنية قام بإلقاها عدد من الطلاب ، .

هذا وقد أكد مدير التعليم أن مدارس المحافظة تقدم العديد من الفعاليات والبرامج بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة مبيناً حرص الإدارة لإبراز هذه المناسبة بالمظهر المشرف.