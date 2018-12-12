مساعد مدير “تعليم الجوف” يكرم الطلاب الفائزين في الأولمبياد العلمي للعلوم والرياضيات

المناطق - الجوف

كرم مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف للشؤون التعليمية الأستاذ عبدالله بن أحمد الزيدان الطلاب الفائزين في الأولمبياد العلمي للعلوم والرياضيات على مستوى الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف بحضور مشرف عام الإرشاد الطلابي بوزارة التعليم الأستاذ خالد بن محمد الرويتع.

وأوضح مدير إدارة النشاط الطلابي “بنين” الأستاذ خالد بن عبيدالله القنيفد إن المرحلة الثانية للأولمبياد ستقام على مستوى المملكة في تاريخ 16/جمادى الأولى /1440ه.

وقال أن الطلاب المتأهلين هم:الرياضيات للمرحلة الابتدائية: راكان خالد العنزي من مدرسة العمرية في سكاكا، منذر أحمد السبيلة من مدرسة عبدالله بن في دومة الجندل، منيف نايف الرويلي من مدرسة القمم في سكاكا.

العلوم للمرحلة الابتدائية: راشد أحمد البلوي من مدرسة الرحمانية في سكاكا، سعود فايز من مدرسة أندلس الجوف في سكاكا، فيصل مطيع من مدرسة العمرية في سكاكا.

الرياضيات للمرحلة المتوسطة: أحمد مشعل العريض من مدرسة العمرية في سكاكا، أحمد بن عبدالمصلح الرشود من مدرسة سعيد بن زيد في دومة الجندل، أنس طارق الإبراهيم من مدرسة ابن القيم في سكاكا.

العلوم للمرحلة المتوسطة: فواز عبدالعزيز الرويلي من مدرسة في سكاكا، رعد نايف الحيزان من مدرسة سماء الإبداع في سكاكا، عبدالإله عشيان الرويلي من مدرسة التلاحم في صوير.

الرياضيات للمرحلة الثانوية: باسل كاتب الشمري من مدرسة اليرموك في سكاكا، الفارس بسام الدرعان من مدرسة سماء الإبداع في سكاكا، فارس طارق الشرعان من مدرسة القمم في سكاكا.

الفيزياء للمرحلة الثانوية: جاسر محمد الرويلي من مدرسة في سكاكا، فارس ماجد السياط من مدرسة سماء الإبداع في سكاكا، رائد عبدالهادي السبيلة من مدرسة الملك سعود في دومة الجندل.

الكيمياء للمرحلة الثانوية: يعقوب يوسف الوشيح من مدرسة الملك سعود في دومة الجندل، سامر خالد الشراري من مدرسة خالد بن الوليد في طبرجل، سلطان نايف الشراري من مدرسة منابر الخير في طبرجل.