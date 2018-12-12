غرفة حائل تقيم ورشة عمل ” مهنتي بيدي ” ودورة مباديء ادارة الصالونات

المناطق - حائل

اختتمت ورشة العمل بعنوان “مهنتي بيدي” التي أقيمت مساء اليوم ” الاربعاء ” في مقر غرفة حائل ، قدمتها الرئيس التنفيذي لأكاديمية نضرة للتدريب النسائي (فيلوتي) الاستاذة خلود الحماد بالإضافة لإقامة دورة تدريبية بعنوان”مبادئ إدارة الصالونات” قدمتها المدربة الاستاذة كريستال البسامي ، واستمرت ورشة العمل والدورة 4 ساعات متتالية بحضور عدداً كبيراً من السيدات المهتمات بقطاع التجميل في المنطقة .

وتقام هذه البرامج ضمن برامج الشراكة بين مجلس الغرف السعودية وغرفة حائل بهدف توطين قطاع التجميل وتأهيل الفتيات السعوديات للعمل في هذا المجال الاستثماري ، وتلقين المشاركات جرعات تدريبية وتثقيفية مكثفة حول قطاع التجميل والعمل به ، بالإضافة لحصولهن على شهادة حضور معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني.

ويتواصل عقد ورشة العمل “مهنتي بيدي” ودورة “مبادئ إدارة الصالونات” ، تباعاً بالغرف التجارية والصناعية حيث تعقد في غرفة حائل يوم الاثنين الماضي في غرفة الطائف واليوم في غرفة حائل ، وستعقد في غرفة القصيم يوم 17 ديسمبر ، وغرفة الخرج في 24 ديسمبر.

يذكر أن مجلس الغرف السعودية قد وقع اتفاقية مع أحدى الأكاديميات المتخصصة في مجال التجميل في إطار برنامج (شراكات) للأمانة العامة لشؤون الغرف بالمجلس الذي يهدف إلى التواصل مع الجهات الحكومية والخاصة لعقد ورش العمل والندوات التعريفية لتعزيز دور الغرف في دعم وتطوير قطاع الأعمال، وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالال تدريب وعقد ورش العمل بالغرف والتوظيف النسائي ودعم مبادرة “مهنتي بيدي” لتوطين قطاع التجميل.