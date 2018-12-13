نتانياهو: مستعدون لمهاجمة إيران في أراضيها

نتانياهو: مستعدون لمهاجمة إيران في أراضيها

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نتانياهو: مستعدون لمهاجمة إيران في أراضيها

نتانياهو: مستعدون لمهاجمة إيران في أراضيها
http://almnatiq.net/?p=668012
المناطق - وكالات

أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الأربعاء، أن بلاده مستعدة لمهاجمة إيران في أراضيها إذا كان “بقاء” الدولة العبرية على المحك.

وقال نتانياهو ردا على سؤال لصحافيين عن “الخط الأحمر” الذي ينبغي تجاوزه لكي تقرر إسرائيل مهاجمة إيران داخل حدودها، “إن خطنا الأحمر هو بقاؤنا”.

وأضاف “نقوم بما هو ضروري لحماية دولة إسرائيل من النظام الإيراني الذي يدعو في نهاية المطاف إلى القضاء على الدولة العبرية”. وتابع “لا أستبعد شيئا يمكن أن يكون ضروريا لندافع عن أنفسنا”.

وأوضح نتانياهو أن إسرائيل هي البلد الوحيد الذي يقاتل جيشه “في شكل مباشر” القوات الإيرانية على الأراضي السورية المجاورة، حيث تدعم طهران نظام بشار الأسد.

 

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